Como Balbuena volta ao Corinthians? Veja números do zagueiro na Europa 

Defensor vai reforçar Timão após quatro anos longe; depois de período de adaptação e problemas médicos no West Ham, ele vem de boa temporada como titular na Rússia.

Quatro anos depois, Balbuena está prestes a vestir novamente a camisa do Corinthians. Depois de sua passagem pelo Timão, que durou três temporadas, o zagueiro paraguaio foi seguir sua carreira no futebol europeu e agora deve retornar ao clube alvinegro.

Mas como Balbuena se saiu nesse tempo longe do Corinthians? Foi importante onde passou? Ganhou títulos? A imprensa levantou os números do zagueiro no West Ham, da Inglaterra, no Dínamo de Moscou, da Rússia, e na seleção paraguaia.

Entre 2016 e 2018, o Corinthians teve Balbuena como um dos principais jogadores de seu time. Consolidado na zaga, foi importante na conquista do Brasileirão de 2017 e no bicampeonato Paulista em 2017 e 2018.

No West Ham

Sua primeira passagem por um time fora do continente sul-americano foi na Inglaterra. O paraguaio desembarcou em Londres para atuar no West Ham.

Chegando no meio de 2018, Balbuena conseguiu atuar em 24 partidas, vencendo nove, empatando quatro e perdendo 11 junto com o time. Foram cinco jogos sem sofrer gols.

A sequência que parecia promissora foi interrompida por uma lesão no joelho. O zagueiro ficou dois meses fora, totalizando 14 jogos afastado dos gramados.

Na temporada seguinte (2019/20), mesmo recuperado da lesão, Balbuena começou a ver seus minutos em campo caírem. Na temporada que quase terminou em rebaixamento do time londrino, o zagueiro entrou em campo 22 vezes.

Já em sua última temporada (2020/21), fez apenas 19 jogos com o time inglês. Chegou a ficar 11 partidas sem atuar. Ele também sofreu com uma pequena lesão na coxa e pegou Covid-19. Deixou o clube com 62 jogos e três gols marcados.

No Dínamo de Moscou

Negociado com o futebol russo, Balbuena ganhou status de titular assim que chegou ao Dínamo de Moscou.

Na atual temporada, teve 31 jogos como titular, passando 12 deles sem que seu time sofresse gol.

Foram 18 vitórias, quatro empates e nove derrotas, com três gols marcados e quatro amarelos. Além de sete jogos de invencibilidade com ele em campo. Sua última partida pelo clube foi no dia 29 de maio, na derrota para o Spartak Moscou fora de casa.

Em mensagem à torcida nas redes sociais, apontou que motivos familiares e pessoais são os únicos que levaram ele a deixar o clube russo.

Na seleção do Paraguai

Depois do Corinthians, logo em 2019, Balbuena participou de dois jogos da Copa América, sendo expulso contra o Brasil nas quartas de final, em jogo disputado na Arena do Grêmio.

No ano seguinte, dedicado somente às Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Balbuena participou de quatro de seis possíveis jogos. Não perdeu, foram três empates e uma vitória.

Na Copa América de 2021, não teve espaço. Ficou no banco em três jogos. Gustavo Gómez e Júnior Alonso ganharam mais espaço.

Pelas eliminatórias, jogou cinco partidas, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. Já em 2022, também pela competição que classifica as seleções ao Mundial, atuou em três ocasiões

A seleção paraguaia não conseguiu uma vaga na Copa do Mundo do Catar, que será disputada no final deste ano.

Próximo compromisso

O Corinthians voltou a treinar nesta terça, no período da tarde, dando seguimento na preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Peixe, desta quarta-feira.

*Com informações do ge