Comitê de Segurança visita escolas de Votuporanga e Simonsen

Altura dos muros e os arredores, interno e externo, das unidades estão entre os itens vistoriados; unidades das redes estadual e filantrópica também estão no cronograma.

Membros do Comitê Municipal de Segurança Escolar iniciaram as visitas nas escolas de Votuporanga e Simonsen para analisar, individualmente, a estrutura de cada unidade e propor melhorias que possam contribuir ainda mais com a segurança de alunos e profissionais. Escolas de Simonsen e também dos bairros Pacaembu e Monte Verde já foram vistoriadas.

A altura dos muros e os arredores, interno e externo, das unidades estão entre os itens vistoriados, bem como o sistema de monitoramento e botão do pânico, já existentes em todas as escolas municipais. Unidades das redes estadual e filantrópica de ensino também estão no cronograma das visitas.

O Comitê foi instituído no último dia 13, por meio de Decreto assinado pelo prefeito Jorge Seba, e é presidido pelo secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, Sargento Marcos Moreno. Entre os membros estão os que formam a equipe técnica representados pelos Secretários Municipais: de Planejamento e Habitação, Tássia Coleta Nossa; e de Obras e Serviços Urbanos, Salvador Castrequini Neto; pela Supervisora de Ensino da Secretaria da Educação, Elisabete Moraes; pelo Dirigente Regional de Ensino, José Aparecido Duran Netto; e pelo Tenente Lessandro da Polícia Militar. Também tem a equipe consultiva, formada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel Davi; presidente do Conseg, Emerson Bortolaia; presidente do Conselho Tutelar, Cristina Pereira, e Cléber Dias, conselheiro tutelar; Adriana Passoni, representando a Unifev; e Letícia Camargo Negrelli da Silva, Delegada de Polícia Assistente Seccional.