Comissão de Árbitros escala sua tropa de elite na Copa do Brasil 

CBF coloca o que tem de melhor para os jogos de volta das quartas de final. São todos árbitros da Fifa e os mais experientes também.

Wilton Sampaio (Fifa/GO), o melhor árbitro do Brasileirão até agora, e Raphael Claus (Fifa/SP), ambos confirmados na Copa do Mundo do Catar, irão apitar, respectivamente, Fluminense x Fotaleza e Athletico x Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Os outros dois confrontos, Corinthians x Atlético-GO e América-MG x São Paulo, serão apitados por Bruno Arleu (Fifa/RJ) e Braulio Machado (Fifa/SC). Ambos tiveram um início de campeonato com alguns erros, mas logo se recuperaram e estão em uma ótima fase.

Bruno foi eleito o melhor árbitro do Brasil ano passado, e Braulio é o juiz com mais jogos no Brasileirão deste ano (19 jogos em 22 rodadas).

Todos já estão concentrados no Rio de Janeiro em preparação para os jogos.

A Comissão de Árbitros repassa orientações e vídeos sobre as equipes, além de corrigir detalhes para melhorar o desempenho dos árbitros com base nas suas últimas atuações. Tudo é feito para que, apesar da dificuldade dos jogos, não aconteçam erros graves de arbitragem.

*Com informações do ge