“Cometa do Diabo” fica visível no céu do Brasil; saiba como observar

A partir do dia 21, o cometa 12P/Pons-Brooks estará mais próximo do Sol e, portanto, mais brilhante.

O cometa 12P/Pons-Brooks, conhecido como “Cometa do Diabo”, aparece no céu de todo o Brasil durante o mês de abril inteiro, mas deve ser mais fácil de observá-lo na próxima semana.

O cometa 12P/Pons-Brooks atinge o periélio (momento de maior proximidade do Sol) no dia 21 e deve atingir seu brilho máximo no dia 23 de abril, quando estará mais visível. Mesmo assim, o uso de binóculos é indicado caso você queira avistar o corpo celeste, já que não há garantias que ele estará visível a olho nu.

O apelido do cometa faz referência ao seu formato de chifre, resultado de uma pressão da radiação do Sol que formou uma espécie de cauda “torta” de gás e poeira.

As aparições do Cometa do Diabo costumam ser brilhantes devido a explosões de gás e poeira sendo liberados debaixo de sua superfície.

Como observar o Cometa do Diabo?

Assim como recomendado para qualquer observação no céu noturno, há mais chances de conseguir avistar o cometa em um local escuro, com poucas luzes artificiais.

Outro ponto importante no caso do Cometa do Diabo também é encontrar uma localização na qual o horizonte esteja livre na direção oeste, pois o corpo celeste aparecerá bem baixo no céu.

E embora exista a expectativa de que o corpo celeste fique visível a olho nu, o uso de um binóculo ou telescópio também é recomendado para aqueles que não querem perder a experiência.

Onde e quando?

Para tentar avistar o Cometa do Diabo, os observadores devem olhar na direção oeste, próximo ao horizonte, pouco após o pôr do Sol, momento no qual o cometa deve estar mais visível.

Em abril, o Cometa do Diabo estará abaixo da constelação de Touro e, em maio, abaixo da constelação de Órion.

O horário em que o corpo celeste se tornará visível varia conforme a região do Brasil por conta da diferença da hora em que o Sol se põe.

Na região Norte, o cometa deve permanecer visível até por volta das 19h50 no Acre, porque o estado está localizado no extremo leste do país. Já no litoral Nordeste, estremo oeste do país, o cometa deve ficar visível entre 17h45 e 18h20.

Por estarem mais próximos da Linha do Equador, Norte e Nordeste terão a chance de observar o corpo celeste a uma altura melhor do que o restante do Brasil, já que o cometa deve aparecer bem próximo à linha do horizonte.

*Com informações do Estadão Conteúdo