Comércio fica aberto até às 18h neste sábado 

A Associação Comercial de Votuporanga divulgou o horário das lojas para o Carnaval.

A tradição de abertura do comércio aberto em horário estendido no segundo sábado do mês oferece mais oportunidade de compras para clientes de Votuporanga e região. Neste sábado (11.fev), a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) informa que as lojas da cidade atenderão até 18h.

O presidente da entidade, Glauco Ventura, avalia que como este final de semana antecede o carnaval, a expectativa de movimento é boa por conta da antecipação de compras, principalmente para fornecedores de produtos de beleza e vestuário.

No final de semana do carnaval o comércio atenderá da seguinte forma: sábado aberto até 13h; segunda, das 13h às 18h; terça, lojas fechadas; e na quarta de cinzas, das 13h às 18h.

Liquida Votu

No início de março a ACV lançará mais uma ação de apoio ao comércio. A campanha Liquida Votu está confirmada para acontecer de 6 a 18 de março incentivando as lojas a oferecerem descontos e promoções. Todas as informações serão apresentadas no evento de lançamento previsto para pós-Carnaval. A ideia é que o comércio aproveite a oportunidade para queimar o estoque da temporada Primavera/Verão, fazer caixa e renovar as mercadorias para o Outono/Inverno. Quem quiser participar deve entrar em contato com a ACV pelo (17) 3426-4044 ou whatsapp (17) 98132-0022.