Comércio de Votuporanga tem horário especial na semana das mães 

Com apoio de parceiros, associação sorteará uma Honda Biz 0 km e cinco vales-compras de R$ 1 mil.

Aos que deixaram o presente do Dia das Mães para a última hora, as lojas atenderão nesta sexta-feira até 22 horas e sábado até 18h. O horário estendido tem o apoio da Associação Comercial de Votuporanga – ACV como um atrativo para visitantes da cidade e toda a região.

Além do atendimento especial, as lojas associadas estão distribuindo cupons para a campanha “Amor que vale muito”, que vai sortear uma Honda Biz 0 km na cor branca e cinco vales-compras de R$ 1 mil. Os comerciários responsáveis pelas vendas aos sortudos ganham R$ 200,00. O sorteio será realizado na próxima terça-feira (16), às 9h, na praça da Concha Acústica.

O Dia das Mães, celebrado no próximo dia 14 de maio, é o segundo mais importante para o setor, atrás apenas do Natal. “O Dia das Mães é uma data bem interessante e a Associação tem feito a sua parte, oferecendo benefícios e qualificação aos colaboradores. Por sua vez, os comerciantes devem aproveitar e investir em suas redes sociais e no relacionamento com os clientes, oferecendo a chance de concorrerem a muitos prêmios”, destaca o presidente da ACV, Glauco Ventura, que espera um crescimento de 10% nas vendas nesta semana.

Os patrocinadores da campanha da ACV são: Flash Net, Supermercado Porecatu, Jorge Bichoff, Rosa Mística, Marão Seguros, Real Calçados, Ciafer, Casa Anzai, Moda Ka, Magras, Marisul, Anzai Pet, Mega Online, Megatec, Uni Car Multimarcas, Coopevo, Santa Cruz Supermercado, Escritório Vitoria, Credilider, Albatroz, Dona Fran Boutique, Clube Melissa, Super Malhas, Unifev, Thais Fontenele Acessórios e Escritório Skala.

Os empresários que desejarem participar das campanhas ACV devem entrar em contato pelo (17) 3426-4044 ou whatsapp (17) 98132-0022.