Comércio de Votuporanga fica aberto até às 18h neste sábado 

Seguindo a tradição de abertura em horário especial à cada segundo final de semana de cada mês.

Após o fechamento do comércio na quarta-feira (7.set), feriado de Independência do Brasil, os clientes dos estabelecimentos votuporanguenses ganham um período maior para aproveitar as ofertas, promoções e novidades neste sábado (11).

Essa tranquilidade extra para realizar as compras, em horário especial, das 9h às 18h, é fruto da já tradicional abertura até mais tarde das lojas em todo segundo sábado de cada mês, conforme anunciado pelo ACV (Associação Comercial de Votuporanga).