Comércio de Votuporanga começa campanha de descontos dia 19 de fevereiro

Associação Comercial já se prepara para ação de ofertas e sorteio de prêmios que será promovida no final da próxima semana.

Faltam pouco mais de duas semanas para o início da campanha promocional Liquida Votu. Com ofertas e sorteio de prêmios para os consumidores, a ação será promovida de 19 de fevereiro a 13 de março sob coordenação da Associação Comercial de Votuporanga – ACV.

A iniciativa prevê que comerciantes associados ofereçam, ao longo de mais de 20 dias, diversos produtos com valores especiais. “É uma oportunidade de liquidar o estoque da temporada Primavera/Verão, fazer caixa e renovar as mercadorias para o Outono/Inverno. Nossos associados já estão preparando ofertas para os consumidores, com o foco em movimentar o estoque e fazer a troca por novas coleções”, destacou o presidente da Associação, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

Quem comprar nas lojas participantes, que estarão identificadas com cartaz da ação, também concorrerá a 11 prêmios, sendo uma moto 0km e dez vales-compras no valor de R$ 500 cada. Os comerciários que atenderem os sortudos também ganharão vales-compras de R$ 150.

