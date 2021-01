Comércio das 9h às 17 horas em Votuporanga

Seguindo as regras da Fase Laranja do Plano São Paulo de Flexibilização, o comércio varejista, lojas de conveniência e restaurantes poderão abrir das 6h às 20h, no entanto, no máximo 8h por dia e com capacidade limitada a 40%.

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV emitiu um comunicado de orientação para todos os associados, na sexta-feira (15). Atendendo as exigências da Fase Laranja, anunciada pelo governo paulista, a partir de segunda-feira (18), as lojas devem abrir entre 9h e 17h, com oito horas de atendimento.

“Todos os nossos lojistas continuarão seguindo as normas de biossegurança, assim como os comerciários e consumidores. Precisamos estar sempre atentos ao cuidado com a gente e com o próximo, o que é possível com cada um fazendo a sua parte”, destacou Carlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da ACV.

Ainda seguindo as regras da Fase Laranja do Plano São Paulo de Flexibilização, o comércio varejista, lojas de conveniência e restaurantes poderão abrir das 6h às 20h, no entanto, no máximo 8h por dia e com capacidade limitada a 40%. Já salões de beleza e academias poderão abrir até às 20h e no máximo 8h por dia. Os bares não devem abrir e os demais serviços deverão funcionar com restrições de horários e de público.

