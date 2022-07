Comércio: abertura neste sábado até 18h será facultativa 

Empresários que optarem por atender no horário estendido devem consultar as condições com seus contadores ou Sindicato e fazer as negociações individualmente. Caso contrário, o funcionamento será das 9h às 13h.

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) divulgou um comunicado informando que, após tratativas com o Sindicato, será facultativa a abertura das lojas até às 18h neste sábado (16.jul).

E assim, os empresários interessados em atender no horário estendido devem consultar as condições com seus contadores ou Sindicato e fazer as negociações individualmente. Caso contrário, o funcionamento será das 9h às 13h.

A abertura até as 18h havia sido sugerida pela ACV para este sábado, para compensar o último dia 9 do feriado em que se comemorou a Revolução Constitucionalista de 1932, e as lojas ficaram fechadas.