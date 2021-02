Comércio aberto neste sábado

Com suspensão de restrição no fim de semana, lojas ficaram abertas das 9h às 13h.

O comércio de Votuporanga abrirá neste sábado (6), das 9h às 13h. A Associação Comercial de Votuporanga – ACV já emitiu um comunicado aos associados, reiterando a divulgação feita na quarta-feira (3), pelo governador João Doria.

O governo anunciou que a partir do sábado, as regiões deverão seguir as fases que estiverem na classificação do Plano São Paulo de Flexibilização. Votuporanga está na Fase Laranja, que é considerada de controle e permite o funcionamento de todos os serviços, com algumas restrições.

A orientação da ACV é para que todos continuem em alerta e com os cuidados redobrados no combate à Covid-19. Acompanhe todas as mudanças e informações importantes para o comércio de Votuporanga, pelo site www.acvnet.com.br/medidasparaseunegocio.

