Comerciante sofre acidente de Auto Cross (Gaiola) e morre em Votuporanga

O proprietário do Auto Elétrica D & D Daniel Matheus morreu no inicio da noite deste sábado (24) na Santa Casa de Misericórdia. Ele foi socorrido ao Hospital após capotar um Auto Cross numa estrada vicinal no Distrito de Simonsen. Segundo informações, um amigo o acompanhava, mas este não se feriu. Daniel teve uma costela quebrada que lhe perfurou o pulmão. Ele passou pelos procedimentos médicos, mas não resistiu.

Danielzinho como era conhecido deixa a esposa Emília Kitada, um filhinho, além dos pais, Ildo Matheus (funcionário do DER) e Shirlei.

GAIOLA

Auto Cross ou propriamente Gaiolas, são em sua maioria montados a partir de um veiculo “doador de órgãos”, ou seja, de onde vem a maioria dos componentes mecânicos, como motor, cambio, suspensão. Alguns veículos de renomadas marcas têm a sua concepção básica transformada sobre estruturas tubulares. São veículos potentes e extremamente esportivos. Em Votuporanga existem vários grupos que se reúnem aos finais de semana para se divertirem com muita adrenalina em meio a natureza.