Comerciante salva criança de ser atingida por caminhão em Poloni 

Imagens das câmeras de segurança de um posto de combustíveis registraram o ocorrido no último sábado (27).

Um menino foi salvo por um comerciante de ser atingido por um caminhão, no Centro de Poloni/SP, na manhã do último sábado (27.abr). Imagem da câmera de segurança de um posto de combustíveis registraram o ocorrido.

Na imagem, é possível ver que o menino anda de bicicleta, quando o caminhão entra à direita e quase atinge a criança, que é puxada por um homem.

O “herói” é João Vitor Massuia, dono do posto de combustíveis onde ocorreu o incidente. Ele conta que conversando com uma pessoa quando notou a aproximação do ciclista e, em seguida, visualizou o caminhão.

“Por alguns segundos me veio o reflexo de tirá-lo dali. Pela posição que o caminhão estava, provavelmente o motorista não iria conseguir visualizar o ciclista”, diz João Vitor.

Depois de ser salvo, o menino ficou bastante assustado e agradeceu o comerciante. Ele dizia “Obrigado tio, você me salvou”, completou Massuia.

Apesar do susto, ninguém se feriu.

*Com informações do g1