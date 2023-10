Comerciante morre ao ser baleado durante assalto em Birigui 

José Nascimento de Jesus, de 72 anos, foi atingido por um tiro no abdômen durante assalto ao seu estabelecimento no dia 17 de setembro. O crime era investigado como roubo. Com a morte, o caso será tipificado como latrocínio, roubo seguido de morte.

Um comerciante de 72 anos morreu no último sábado (30.set) após ser baleado durante um assalto ao seu estabelecimento, em Birigui/SP. José Nascimento de Jesus estava internado na Santa Casa desde o dia 17 de setembro.

O comunicado da morte de José Nascimento de Jesus foi feito nas redes sociais pelo irmão da vítima.

Segundo o Boletim de Ocorrência, ao menos três indivíduos entraram no comércio da vítima, no bairro Athenas, por volta das 23h, e renderam José, que estava sozinho no local. Os criminosos reviraram os cômodos em busca de dinheiro e outros objetos de valor.

Durante o assalto, José Nascimento de Jesus foi atingido por um tiro no abdômen. Segundo o BO, vizinhos ouviram o barulho do disparo e viram três pessoas correndo em direção a uma área de matagal. Os bandidos fugiram do local e ainda não foram identificados pela polícia.

José foi socorrido e levado, a princípio, ao pronto-socorro municipal. Depois, ele foi transferido para a Santa Casa, onde foi submetido a cirurgia de emergência. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu no sábado.

O crime era investigado como roubo. Com a morte de José, o caso será tipificado como latrocínio, roubo seguido de morte.