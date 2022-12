Comerciante é morto com pelo menos quatro tiros em Araçatuba 

Criminoso fugiu com celular e cordão de ouro. Polícia Civil procura pelo suspeito.

Um comerciante foi morto com dois tiros no rosto na tarde desta quarta-feira (7.dez), dentro de uma loja de celulares localizada na Rua Joaquim Cândido, no bairro Hilda Mandarino, em Araçatuba/SP. A polícia investiga possível crime de latrocínio.

Segundo a Polícia Civil, um criminoso entrou no estabelecimento de assistência técnica de celulares e rendeu todos que estavam dentro. Em seguida, mandou a vítima entregar um celular e um cordão de outro. Logo depois, atirou diversas vezes.

O comerciante não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos de arma de fogo. A perícia foi acionada para realizar exames.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o criminoso fugiu em uma motocicleta. O celular roubado foi encontrado na Rua Baguaçu. A motivação do crime é desconhecida, mas será investigada.