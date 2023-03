Comerciante ameaça vereador por telefone e é preso com arma em Pereira Barreto 

Suspeito portava uma arma de fogo durante ameaças por ligação telefônica contra o vereador; foram encontrados uma pistola 9mm e 46 munições no veículo dele.

Um comerciante de 48 anos foi preso após ameaçar um vereador de Pereira Barreto/SP, na manhã desta terça-feira (14.mar).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito ligou para o vereador, e com uma arma de fogo ameaçou ele. Ainda de acordo com a corporação, enquanto o vereador era ameaçado, ao fundo da ligação ele ouviu sons do ferrolho de arma de fogo. Com as características e informações do suspeito, a PM o localizou em um bar, e durante buscas no interior do veículo dele, foram encontrados uma pistola 9mm e 46 munições.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto. O caso foi registrado como porte de arma de fogo de uso permitido/ameaça e segue sendo investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1