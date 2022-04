Comercial exalta pés no chão contra o CAV, e técnico destaca novo campeonato na semi 

Bafo e Votuporanguense, que brigam por acesso à Série A2, se enfrentaram 6 vezes desde a última temporada. Primeira partida do mata-mata ocorre neste domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin.

Comercial e Clube Atlético Votuporanguense fazem, neste domingo (1º.mai), na Arena Plínio Marin, seu quarto confronto nesta edição da Série A3 do Campeonato Paulista, o sétimo desde a última temporada. Dessa vez, porém, a briga vale o sonhado acesso à Série A2 do ano que vem, o que deve fazer o time de Ribeirão Preto/SP virar a chave e esquecer o que já passou.

Na última temporada, além de terem se encontrado em uma ocasião durante o estadual, com empate em 2 a 2, os alvinegros dividiram o Grupo 1 da Copa Paulista. Foram dois encontros no torneio: vitória da Pantera Alvinegra por 3 a 0 e triunfo ribeirão-pretano por 2 a 0.

Em 2022, os clubes se reencontraram no Palma Travassos durante a primeira fase, em jogo que acabou empatado em 1 a 1. Na segunda fase, ambos dividiram mais uma vez a chave, mas dessa vez o Leão do Norte levou a melhor nos dois jogos: 3 a 1 em casa e 1 a 0 fora.

Apesar dos embates, o time de Votuporanga contou com uma ajuda do rival, que bateu o União Suzano no último final de semana, para ir ao mata-mata.

– É uma equipe muito qualificada, tivemos três jogos contra eles, jogaram conosco na Copa Paulista, é um planejamento parecido com o nosso, serão dois jogos duros. Dependiam da gente para classificar. Mas o campeonato é outro agora, temos que ter foco total para conseguir esse acesso – disse o técnico Gustavo Marciano.

Embora lidere o retrospecto de confrontos desde a última temporada, com três vitórias, dois empates e um revés, além de ter a melhor campanha geral, o que garante o acesso no caso de empate no placar agregado da semifinal, o Comercial enxerga igualdade no confronto.

– Na semifinal, vamos com pés no chão e humildade. Vamos pegar o Votuporanguense, que é qualificado, e vamos buscar esse acesso que está tão perto – afirmou o atacante Rodolfo, apoiado por Túlio Renan, que espera o jogo da vida das duas equipes.

– Fizemos uma excelente campanha na competição e temos duas guerras para o acesso, não podemos dar brecha agora.

Enquanto isso, no CAV do técnico Rodrigo Cabral, o elenco afia as garras para encarar o Comercial; contudo, o treinador não contará com o atacante Marlon, suspenso; além disso, o lateral Anderson Santos e o zagueiro Miguel Alcântara seguem como dúvida, pois se recuperam aos cuidados do Departamento Médico do CAV.

Comercial e Noroeste, por terem melhor campanha nesta Série A3, possuem a vantagem do empate no resultado agregado. Por isso, a volta entre Comercial x CAV está agendada para o sábado seguinte, 7 de maio, às 16h, no Palma Travassos.

Os vencedores farão a final da competição e também garantirão vaga na Série A2 de 2023.