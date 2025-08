Começam as finais do Open de Tênis SanSaúde & Assary 

O torneio acontece nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, nas quadras do Assary Clube de Campo, reunindo 103 atletas de sete cidades em um evento que une esporte, saúde, integração e qualidade de vida.

Neste fim de semana, Votuporanga se torna o centro do tênis regional com a estreia do Open de Tênis SanSaúde & Assary — o primeiro torneio da modalidade promovido pelo SanSaúde & Assary e reconhecido como evento oficial da Federação Paulista de Tênis (FPT). A competição acontece nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, nas quadras do Assary Clube de Campo, reunindo 103 atletas de sete cidades em um evento que une esporte, saúde, integração e qualidade de vida.

Com 103 atletas inscritos e 93 jogos programados, o torneio marca um momento inédito na cidade, consolidando-se como uma iniciativa que valoriza o esporte como ferramenta de promoção à saúde, qualidade de vida e fortalecimento comunitário.

As disputas acontecem nas categorias: Infantojuvenil Masculino e Master (Masculino e Feminino). Os jogos começaram nesta sexta-feira (1º), às 14h, com as partidas da categoria infantojuvenil. Já a abertura oficial do evento acontecerá neste sábado (2), às 9h, no Assary, com a presença de autoridades, patrocinadores, organizadores e convidados, reforçando o caráter institucional e esportivo do campeonato.

Participam do torneio atletas de sete cidades, representando diferentes faixas etárias e categorias: Santa Fé do Sul/SP; Jales/SP; Araçatuba/SP; Fernandópolis/SP; Chapadão do Céu/GO; Itu/SP e Catanduva/SP.

“É uma grande honra para o Assary receber um torneio dessa magnitude, com chancela da Federação Paulista e apoio de tantos parceiros. O clube tem tradição no esporte e acredita no poder transformador da atividade física. Estar ao lado do SanSaúde nessa iniciativa é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou o presidente do Assary Clube de Campo, Luiz Celso de Oliveira.

A gerente do SanSaúde, Luana Romano, destacou a importância da iniciativa: “Este projeto traduz o que acreditamos: saúde vai além da assistência. Ela começa com prevenção, passa pela qualidade de vida e também pelo incentivo ao esporte. Estamos felizes com a adesão expressiva, com a parceria do Assary e com o apoio de tantos patrocinadores. Que esse seja o primeiro de muitos torneios que unem a comunidade em torno de um propósito positivo”, destacou.

Além do estímulo à prática esportiva, o evento também promove o intercâmbio entre cidades e atletas, movimentando o cenário regional e fortalecendo o espírito de união e competição saudável.

As finais iniciam-se neste sábado a partir das 19h (categoria Especial) e permanecem no domingo nas demais categorias.