Começa nesta quarta-feira a 1ª Mostra Cultural da Diretoria de Ensino Região de Votuporanga

Com o Tema Esperança, começa nesta quarta-feira (02) a 1ª A Mostra Cultural da Diretoria de Ensino de Votuporanga. O evento tem por objetivo celebrar a esperança, em meio ao momento tão desafiador que todos estão passando.

A Diretoria recebeu mais de 80 vídeos e todas as escolas enviaram pelo menos um trabalho. São vídeos de poemas, danças, música, desenhos, com a participação de alunos, pais, família, professores, gestores. As apresentações foram divididas em dois dias (02 e 16/09/2020).

A 1ª Mostra Cultural Virtual – Parte 1- será transmitida pelo Youtube, no canal do Núcleo Pedagógico, hoje (02/09), a partir das 8h30. Os organizadores pedem que todos se inscrevam.