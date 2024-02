Dengue: Secretaria da Saúde realizará Mutirão neste sábado na região do Colinas 

Agentes de saúde realizarão visitas domiciliares, das 7h às 13h, nos bairros Residencial Colinas, Jardim Canaã e Jardim Monte Líbano.

Em sequência às ações de intensificação do combate à Dengue, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realizará, neste sábado (24.fev), mutirão nos bairros Residencial Colinas, Jardim Canaã e Monte Líbano. Os agentes de saúde percorrerão as ruas realizando o trabalho de visitas casa a casa, das 7h às 13h.

O trabalho também faz parte da preparação para os bairros receberem o serviço de nebulização veicular noturna que ocorrerá nas noites de terça-feira (27), quarta-feira (28) e quinta-feira (29), das 18h às 22h. A ação consiste em fortalecer as demais medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo principal de eliminação do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Neste ano, a Secretaria da Saúde já realizou essa ação em outros bairros como Parque das Nações, Residencial Morini, Jardim Alvorada, São João, Cecap 1, Matarazzo, Estação, Monte Alto, Palmeiras I, Vila América, Pozzobon, Santa Amélia e Cohab.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, reforça a importância da união de forças entre população e Poder Público para combater o mosquito. “É muito importante que a população receba os agentes em suas casas e sigam as orientações repassadas pelos profissionais com o intuito de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti”, aponta.

Informe Dengue

Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta semana contabilizam 356 casos positivos de Dengue já neste ano e outros 1.234 estão em investigação. Dos 356, sete são do tipo DENV3. Um óbito também foi registrado este ano, de uma mulher, 71 anos, do São Cosme. O boletim ainda contabiliza dois casos positivos para Chikungunya e outros três em investigação.

Prevenção

O trabalho de combate às arboviroses é uma união de forças entre Poder Público e população. Além da prevenção realizada durante o ano todo pela Prefeitura, é necessário também a conscientização e colaboração da própria comunidade em adotar medidas preventivas e manter os cuidados permanentemente em seus domicílios.

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’água e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.