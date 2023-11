Combate à Dengue: Mutirão deste sábado será no São João e Colinas 

Agentes de saúde realizarão visitas domiciliares, das 7h às 13h; cidade está em alerta com a chegada de novo tipo de vírus, o DENV3.

O mutirão contra a Dengue deste sábado (25.nov) será voltado para moradores dos bairros São João e Colinas, nas regiões sul e norte da cidade, respectivamente. Na ocasião, os agentes de saúde realizarão visitas domiciliares, das 7h às 13h, com orientações de medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti.

“É de extrema importância que a população deixe os agentes realizarem o trabalho para controle da doença no município e, acima disso, cuide do seu quintal para eliminar objetos que possam acumular água. Estamos vivendo dias de intenso calor com chuvas de grande intensidade e essa combinação é perfeita para a proliferação dos mosquitos transmissores da doença”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Até o momento, já foram registrados 876 casos de dengue no município e 98 seguem em investigação. Entre eles, a Secretaria da Saúde recebeu a confirmação de quatro positivos para o sorotipo 3 da Dengue, chamado de DENV3, o que deixou a cidade em alerta, já que esse tipo da doença não circulava no município há muitos anos. “Sendo assim, a população não tem imunidade contra essa variante e isso pode ocasionar uma epidemia de Dengue na nossa cidade”, alertou a secretária.

O mutirão está previsto para ser realizado também nos dias 9 e 16 de dezembro, em outras regiões da cidade. O trabalho de intensificação faz parte do calendário das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no município.

Sintomas

Os sintomas são comuns para todas as variantes do vírus, incluindo febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, náuseas, manchas avermelhadas pelo corpo, entre outros. O importante é se atentar aos sinais de gravidade, como: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramentos (nariz, boca, urina ou fezes). Ao perceber qualquer sintoma, a orientação da Secretaria é para que o cidadão procure atendimento médico na unidade de saúde mais próxima.

As principais medidas de prevenção são:

– Deixar a caixa d’água bem fechada e realizar a limpeza regularmente;

– Retirar dos quintais objetos que acumulam água;

– Cuidar do lixo, mantendo materiais para reciclagem em saco fechado e em local coberto;

– Eliminar pratos de vaso de planta ou usar um pratinho que seja melhor ajustado ao vaso.