Comad realiza eleição para novos representantes da sociedade civil no biênio 2021/2023

Órgão pertence à Secretaria da Saúde; inscrições seguem até o dia 16 de agosto por email ou na própria Pasta.

O Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas (Comad), órgão da Secretaria da Saúde de Votuporanga, conforme Edital 001 publicado em edição eletrônica do Diário Oficial na última quarta-feira (28/07), está com as inscrições abertas para vagas ao cargo de Conselheiro da Sociedade Civil para o biênio 2021/2023 e estabelece procedimentos e critérios necessários para a inscrição de candidatos-eleitores que desejam concorrer aos cargos.

As inscrições podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (02/08) e seguem até o dia 16 deste mês, tanto pelo email [email protected], quanto presencial na própria Pasta, localizada na Rua Santa Catarina, nº 3.890 (Patrimônio Velho) das 8h às 17h.

Para concorrer aos cargos de acordo com a área ou segmento de atuação, com no máximo dois candidatos, as associações e instituições devem ser legalmente constituídas em Votuporanga. Entre titulares e suplentes há dez vagas disponíveis, sendo duas para Instituições Religiosas do Município, duas para Associações de Moradores de Bairro do Município e seis para Instituições Prestadoras de Serviços no âmbito da Política sobre Álcool e outras Drogas do Município; para fins de votação, todo candidato inscrito também poderá votar.

Interessados ao pleito deverão apresentar ofício de requerimento de inscrição do candidato-eleitor devidamente preenchido, que está disponível no site www.prefeitura.sp.gov.br, na seção “Serviços ao Cidadão” em “Diário Oficial”, acompanhado de cópia do RG do candidato-eleitor. As associações de bairro, entidades e instituições religiosas devem ainda apresentar cópia da ata da diretoria atual devidamente autenticada em cartório de registro civil e inscrição no CNPJ.

Eleição

A Assembleia de Eleição da Sociedade Civil para compor o Comad será realizada no dia 30 de agosto, podendo ser de modo presencial na Secretaria da Saúde ou on-line através da plataforma Zoom, dependendo do número de candidatos.

Mais informações podem ser obtidas pelo edital ou no setor administrativo da Secretaria da Saúde, através do telefone (17) 3405-9787.

Comad

O Conselho Municipal de Políticas Sobre Álcool e Outras Drogas (Comad) de Votuporanga tem como finalidade dedicar-se à causa antidrogas, cumprindo-lhe integrar, estimular e coordenar a participação de todos os segmentos sociais do município, de modo a assegurar a máxima eficácia das ações a serem desenvolvidas visando a redução da demanda de drogas.