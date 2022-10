Com Yuri Alberto de volta, Corinthians encerra preparação para pegar o Goiás 

Jogo adiado da 32ª rodada será neste sábado, às 19h30, em Goiânia.

O Corinthians encerrou na manhã desta sexta-feira (28.out), no CT Joaquim Grava, a preparação para o duelo deste sábado, às 19h30, contra o Goiás, na Serrinha, em Goiânia, no jogo atrasado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vítor Pereira comandou uma atividade de enfrentamento em campo reduzido. A atividade contou com o reforço de cinco jogadores das categorias de base: o goleiro Wesley, os meio-campistas Biro, Breno Bidon e Matheus Araújo e o atacante Wesley.

Para essa partida, o técnico Vítor Pereira não poderá contar com Ramiro, suspenso. Em recuperação no departamento médico, Adson, Renato Augusto, Gustavo Mosquito e Balbuena também são desfalques.

Yuri Alberto, por outro lado, está de volta após cumprir suspensão.

O provável time para o duelo contra o Goiás tem: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Mateus Vital, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Com um jogo a menos em relação aos adversários, o Corinthians tem 57 pontos, na quinta colocação. O Timão tenta confirmar vaga na fase de grupos da Libertadores.

*Com informações do ge