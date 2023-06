Com visita de Gabriel Sara, São Paulo faz trabalho tático; veja provável escalação 

Tricolor intensifica treinos para enfrentar o Athletico-PR, na quarta-feira, às 19h, pelo Brasileirão.

O São Paulo teve a visita de Gabriel Sara, no CT da Barra Funda, no treino desta segunda-feira. O meia foi vendido ao Norwich, da Inglaterra, no ano passado, após 113 jogos e 17 gols marcados pelo Tricolor.

O jogador revelado nas categorias de base cumprimentou todo o elenco e acompanhou as atividades comandadas por Dorival Júnior, visando o duelo diante do Athletico-PR, na quarta-feira, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi.

No treino desta manhã, o técnico separou os zagueiros e laterais para uma atividade de organização defensiva, com o auxiliar Pedro Sotero, enquanto os demais ensaiaram construção de jogadas e finalizações, com Dorival e o auxiliar Lucas Silvestre.

De acordo com o clube, esta etapa do treino, que não teve contato físico, contou com as participações de Talles Costa, Moreira e Welington. O trio está em transição de suas lesões. Jandrei, que retornou da fratura no dedo da mão, também treinou.

Por fim, sem a presença do quarteto, Dorival comandou um trabalho tático de 11 contra 11 seguido de exercícios de bola parada.

Para o confronto desta quarta-feira, o treinador não poderá contar com Pablo Maia e Michel Araújo (suspensos) e Arboleda (com a seleção do Equador). Em contrapartida, pode ter o retorno de Erison e a estreia de Alexandre Pato.

Desta maneira, um provável São Paulo para enfrentar o Athletico-PR tem: Rafael, Rafinha, Diego Costa (Alan Franco), Beraldo e Caio Paulista; Luan, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano e Calleri.

Com 15 pontos, o Tricolor ocupa a oitava colocação do Brasileirão. O time perdeu os dois últimos jogos que disputou pelo torneio.

*Com informações do ge