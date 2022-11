Com Vini Junior e Paquetá, Brasil terá time inédito na estreia da Copa 

Tite deixa Fred no banco e opta por quatro atacantes para começar duelo contra a Sérvia.

A seleção brasileira terá uma escalação inédita para a estreia na Copa do Mundo do Catar, nessa quinta-feira (24.nov), contra a Sérvia, às 16h, no estádio Lusail.

O técnico Tite optou por escalar Vini Junior como titular da ponta esquerda do ataque e deslocar Lucas Paquetá para o meio de campo, ao lado de Casemiro. Assim, Fred começará no banco de reservas. A formação foi testada nos treinos de segunda e terça-feira, aos quais a imprensa não teve acesso.

Tal escalação contempla quatro atacantes, sendo que Neymar desempenha um papel de mais criação, tendo liberdade para recuar e ajudar a preparar as jogadas. Sem a bola, o camisa 10 tem menos obrigações defensivas.

Se não ocorrer nenhuma surpresa de última hora, o Brasil irá a campo contra a Sérvia com: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

Na vitória por 3 a 0 sobre Gana, em setembro, Tite adotou equipe parecida, porém com laterais diferentes. Na ocasião, Éder Militão e Alex Telles foram os titulares.

Ao longo da atual sequência de 15 jogos de invencibilidade, iniciada em setembro do ano passado, a Seleção teve Fred como titular na maioria das vezes – nove partidas. Porém, o jogador virou reserva do Manchester United nessa temporada.

Já Lucas Paquetá começou apenas duas partidas como segundo volante – a última contra a Tunísia, em amistoso realizado em setembro. Na terceira rodada das Eliminatórias, em novembro de 2020, ele atuou dessa forma no segundo tempo do jogo contra a Venezuela. Vale lembrar que o jogador desempenhou tal função no Flamengo e no Lyon.

A formação com dois atacantes pelos lados foi usada nesse período em seis ocasiões, sendo que em cinco delas foram escalados Vini Junior e Raphinha – a exceção foi contra o Chile, quando Antony jogou. Porém, em duas dessas vezes Neymar atuou como falso 9, o que está descartado por Tite por ora.

Desde o início da preparação para a Copa, na semana passada, a comissão técnica brasileira vinha dando indícios que utilizaria dois pontas. Nos treinos, Paquetá também atuou pelo centro, na mesma posição em que concorrem Bruno Guimarães e Fred. Porém, em nenhum dos trabalhos abertos à imprensa Tite mostrou a escalação.

Nessa terça-feira, o técnico fechou o treino aos jornalistas. Já na quarta, véspera da partida, apenas o aquecimento poderá ser assistido e filmado. Antes desse último trabalho, o técnico Tite e o zagueiro Thiago Silva concederão entrevistas coletivas, às 9h30.

*Com informações do ge