Com VAR protagonista, Santos vence o São Paulo fora de casa e se classifica às quartas 

Tricolor tem gols anulados, enquanto o Peixe marca o da vitória em pênalti revisado pela arbitragem.

A equipe de arbitragem foi protagonista no clássico entre São Paulo e Santos nesta quarta-feira, no Morumbi. Foram três lances capitais, dois deles com revisões do VAR: dois gols anulados do São Paulo e um pênalti marcado o Santos, que converteu para vencer o duelo por 1 a 0. Luciano fez primeiro, ainda na etapa inicial, mas estava impedido. No segundo tempo, Welington derrubou Otero na área tricolor, a árbitra Edina Alves mandou o jogo seguir, mas voltou atrás ao ser chamada pelo VAR. Morelos bateu e fez o gol. O São Paulo pressionou pelo empate, balançou a rede do Santos, mas o gol de Erick foi anulado – a bola bateu na mão do atacante antes de entrar.

Com a bola rolando

O primeiro tempo no Morumbi teve poucas chances de gol, muita disputa e alguma confusão. O São Paulo teve problemas antes de o jogo começar, com Moreira, que seria titular na lateral-direita, cortado por dores. Bobadilla foi improvisado no setor. O Santos ficou mais preocupado em segurar o rival e pouco se arriscou no ataque. Os donos da casa até conseguiram balançar a rede santista, bem no fim da etapa inicial, mas Luciano estava impedido.

O Santos voltou melhor para o segundo tempo, incomodando mais o São Paulo. O jogo continuou muito pegado. A primeira polêmica foi no pênalti para o Santos: Otero foi lançado na área tricolor, Welington tentou tirar a bola num carrinho por trás e derrubou o rival. A arbitragem mandou a partida seguir, mas depois revisou o lance por sugestão do VAR. Morelos bateu sem chance para Rafael. O São Paulo então passou a pressionar o Santos, criando melhores chances. Erick conseguiu empatar, a arbitragem marcou, mas novamente o VAR entrou em ação: a bola bateu na mão do atacante, e o lance foi anulado. Juan ainda teve boa oportunidade de empatar, mas desperdiçou em cabeçada dentro da pequena área.

Próximo compromisso

O Santos volta a campo no domingo, às 16h, quando enfrenta o Novorizontino, na Vila Belmiro.