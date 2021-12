Com ultravelocidade, Claro Fibra chega em Votuporanga

Lançamento ocorreu nesta terça-feira, na Praça São Bento. Operadora possui internet fixa com a maior estabilidade e internet móvel mais rápida do Brasil, segundo o Speedtest.

A Claro, que incorporou o portfólio de serviços residenciais da NET, lançou nesta terça-feira (21) na Praça São Bento, em Votuporanga/SP, a mais moderna tecnologia de banda larga de ultravelocidade e TV por assinatura, por meio de uma rede novinha de fibra óptica.

A gigante de telefonia móvel apresenta sua banda larga Claro fibra com opções de conexões em velocidades de até 1 Giga, com soluções de última geração que permitem a navegação simultânea em múltiplos dispositivos. Com o Wi-Fi Plus, disponível sem custo adicional, o assinante recebe um equipamento de acesso, que oferece duas redes de Wi-Fi nas faixas de 2,4 GHz e 5GHz. Isso garante maior alcance e capacidade da rede dentro da residência.

Ao Diário, Nivaldo Souza, diretor Regional da Claro, explicou: “A Claro está maior e mais completa e chega com todos os seus serviços em Votuporanga. Com a ultravelocidade da Claro fibra, nossos clientes podem estudar, trabalhar, aproveitar os melhores conteúdos e ainda jogar online com a máxima performance”.

O representante salientou a importância de uma rede de fibra nova: “A gente chega para oferecer um pacote completo de soluções da Claro, de fato, a rede é um investimento próprio. A Claro é uma empresa líder no cenário nacional e isso faz parte do combo de soluções integradas. Uma rede nova é capaz de entregar ao cliente uma internet com maior velocidade, seja para que ele estude, assista seus programas e séries preferidas, trabalhe, para a criançada que gosta de jogar seus games e precisa de uma velocidade maior de conexão. Para atender a necessidade das empresas, enfim, representa uma capacidade de entregar ao consumidor o pacote que melhor vai atender a demanda que ele tem”.

O diretor Regional da Claro aproveitou para explicar que para estabelecimentos comerciais e residências maiores, inclusive com dois ou mais pisos, a empresa oferece a opção do Wi-Fi Mesh, que se molda de acordo com o tamanho do ambiente. Com esse produto, a banda larga fica disponível em todos os cômodos, internos ou externos, evitando que o sinal tenha interferência de objetos, paredes e vidros. Este produto amplia o alcance de cobertura em espaços de até 250 m², pois conta com a tecnologia Mesh, que utiliza pontos de conexões espalhados pelos ambientes, formando uma espécie de teia potente, capaz de cobrir espaços mais amplos e interligar os dispositivos sem fio.

Nivaldo Souza salientou que o cliente da Claro ainda pode adquirir o Ponto Ultra, que é a solução dedicada para a conexão de consoles de games, TV conectada e computador, que permite conectar dispositivos em diferentes cômodos da residência via cabo de rede, com a máxima performance na navegação.

Ainda no lançamento, na Praça São Bento, uma ação integrou os colaboradores da Claro e em seguida, uma carreata foi iniciada pelos principais bairros de Votuporanga.

Conteúdo em todas as telas

Com a Claro fibra tv, o cliente conta com a mais completa programação HD do mercado e tem acesso ao NOW, plataforma de streaming da Claro e maior hub de entretenimento on demand da América Latina. São milhares de conteúdos para assistir quando quiser e em qualquer tela, na TV ou pelo aplicativo. Uma oferta completa, desde os programas favoritos da TV, até os lançamentos recém-saídos do cinema, que podem ser alugados também pelo controle remoto, além das mais premiadas séries disponíveis na plataforma para maratonar.

Outra solução de entretenimento que passa a estar disponível na região é o Claro box tv, produto inovador, recém-lançado pela operadora, que integra, em um único dispositivo, os serviços de streaming favoritos. O próprio cliente faz a instalação e escolhe os canais e serviços que quer assinar. O Claro box tv integra aplicativos como Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, Facebook Watch, HBO, Telecine, Starzplay, Paramount Plus, NOW, Claro Video, Claro Música e outros, além de conteúdos on demand e canais ao vivo.

E os clientes da Claro fibra contam ainda com o Conmebol TV, serviço de pay-per-view (PPV) lançado pela Claro em parceria com a Conmebol e o canal Bandsports, com a transmissão de jogos da Copa Libertadores, Sul-Americana e Recopa.

Soluções convergentes para PME

A Claro empresas conta com portfólio completo para digitalizar negócios de pequenas e médias empresas (PMEs). Entre as soluções está o Gestor e-Finanças, para o empreendedor simplificar de forma on-line a gestão contábil e financeira da sua empresa. Outras ferramentas são o EquipApp, a plataforma de gerenciamento de equipe para aumentar a produtividade da empresa, e o Be Digital, capacitação e comunicação em comunidades virtuais para os PMEs.

A operadora oferece ainda a criação e atualização de sites através do Site Pronto, com ajuda de especialistas, proteção virtual como antivírus ao negócio e o pacote Microsoft 365. Tudo digitalizado, com a internet móvel mais rápida do Brasil para divulgar o negócio nas redes sociais e conectar a empresa com a ultravelocidade da banda larga da Claro. E os clientes Claro empresas têm à disposição o benefício de atendimento de solicitações técnicas em até 4h, por meio de uma central exclusiva e especializada.

Conectividade e ofertas combinadas

Os moradores de Votuporanga, passam a contar também com o serviço de telefonia fixa residencial, o Claro fibra fone, com ligações ilimitadas para fixo e móvel de qualquer operadora do Brasil usando o código 21.

Toda a qualidade e conectividade dentro de casa oferecida pelos serviços da Claro, se somam ao 4.5G, já disponível na cidade, que permite velocidades de navegação até 10 vezes superiores ao 4G convencional. A Claro foi a vencedora do Speedtest Awards® como a internet móvel mais rápida do Brasil.

Além disso, os clientes com plano pós-pago da operadora têm a comodidade de integrar a assinatura de streamings como Conmebol TV, Netflix, HBO Max e Globoplay, em uma fatura única. Esses planos móveis contam ainda com pacote adicional de internet, o ExtraPlay. Nos planos Controle, a franquia extra é válida para o streaming incluso no pacote e para o NOW. E nos planos móveis pós-pago, o ExtraPlay é para uso com os conteúdos assinados, como também para outros serviços de streaming, como NOW, Netflix, YouTube, Twitch, Globoplay, HBO Max e PlutoTV, oferendo muito mais liberdade para assistir ao conteúdo favorito na tela do smartphone. Novos parceiros de vídeo podem ser incluídos na oferta futuramente.

O cliente Claro também tem à disposição os Passaportes Américas, Europa e Mundo. Primeira no mercado, a Claro transformou o hábito de usar o celular no exterior com o lançamento de pacotes que permitem a utilização dos planos contratados como se o cliente estivesse no Brasil. E o melhor, o Passaporte Américas já vem incluso para o titular em todos os planos pós-pagos. Ou seja, o portfólio é internacional, o que permite ao cliente usar o seu plano, sem preocupações, em destinos turísticos importantes, dentre eles: Argentina, Chile, México, Estados Unidos e Canadá.

Votuporanga também conta com o serviço Claro Gaming, plataforma que une os serviços de conectividade fixa e móvel, com benefícios exclusivos e atendimento especializado, para a melhor experiência de quem gosta de jogos eletrônicos e e-sports.

Em Votuporanga, a rede novinha de fibra óptica com a ultravelocidade da Claro já está disponível para assinar sem sair de casa, para pessoas físicas e para o pequeno e médio empreendedor. Basta acessar www.claro.com.br ou ligar para 0800 720 1234.