Com trio na Espanha, Palmeiras tem logística a favor para receber convocados em semifinal 

Jogos de Brasil e Colômbia vão acontecer em Madri, facilitando a volta de Murilo, Endrick e Richard Ríos no avião de Leila Pereira para o jogo contra o Novorizontino, no Allianz Parque.

O Palmeiras já montou a estratégia para deixar Murilo, Richard Ríos e Endrick ao menos disponíveis para Abel Ferreira na semifinal do Campeonato Paulista. Os três jogadores estão disputando amistosos da Data Fifa e voltarão juntos a São Paulo.

O Brasil enfrenta a Espanha, ainda nesta terça-feira, enquanto a Colômbia duela com a Romênia. Os dois jogos acontecerão em Madri, no Santiago Bernabéu e Estádio Metropolitano, respectivamente.

A logística será a seguinte: os três embarcarão no avião da presidente Leila Pereira, que é chefia a delegação da Seleção na Europa. Gustavo Kaschel, preparador físico do Palmeiras, estará na aeronave para iniciar o trabalho de recuperação dos três.

A previsão é de que o desembarque no Brasil aconteça na quarta-feira. Ainda que eles possam perder a atividade prevista para as 10h, no Allianz Parque, teriam tempo de ser integrados para o jogo contra o Novorizontino, quinta, às 21h35, na arena.

A utilização desde o início dependeria da condição física e avaliação de Abel Ferreira. Nos primeiros amistosos, Endrick jogou 25 minutos e fez o gol da vitória do Brasil sobre a Inglaterra, e Richard Ríos atuou em todo o segundo tempo da vitória da Colômbia diante da Espanha. Murilo não saiu do banco.

Apesar de toda a expectativa em torno de Endrick, o técnico Dorival Júnior já avisou que ele será reserva nesta terça; Murilo, também. Richard Ríos, assim como a dupla brasileira, deve começar o amistoso diante da Romênia no banco.

Com o retorno do trio, o Palmeiras terá apenas desfalques por lesões: Gustavo Gómez, Dudu e Bruno Rodrigues, que estão sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

O jogo desta quinta-feira marcará o retorno do Verdão ao Allianz Parque depois de dois meses. O time busca disputar a quinta final consecutiva do Paulista, um recorde em sua história.

*Com informações do ge