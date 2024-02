Com surto de dengue, repelente fica 15,78% mais caro, aponta Procon-SP

A diferença de preços do mesmo produto em lojas diferentes chega a 84,19%.

Diante do aumento do número de casos de dengue no Brasil, o preço de repelentes contra insetos aumentou 15,78% em média. O levantamento feito pelo Procon-SP comparou os preços dos produtos em fevereiro deste ano com dezembro do ano passado.

No período que o levantamento foi feito o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-SP) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) teve variação de 0,84%.

A diferença de preços do mesmo produto em lojas diferentes chega a 84,19%, segundo o Procon-SP. Essa diferença foi vista no repelente OFF Family 200 (loção), encontrado por R$ 19,54 em uma loja e por R$ 35,99 em outra.

“A grande diferença de preços entre estabelecimentos aponta para a necessidade de o consumidor pesquisar bastante antes de comprar seus produtos, ainda mais em um período de elevada demanda e considerando que não há tabelamento de preços no país”, orienta o Procon-SP, lembrando que repelente caseiro não tem eficácia comprovada.

A pesquisa foi realizada em cinco sites de drogarias, farmácias e mercado. Foram 11 itens com preços comparados.

Dengue

Desde 1º de janeiro, 113 pessoas morreram em todo o país em decorrência da dengue. De acordo com o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, há ainda 438 casos em investigação para a doença.

Os números mostram que, em menos de dois meses, o Brasil contabiliza 653.656 casos prováveis de dengue, o que leva a um coeficiente de incidência de 321,9 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

*Com informações da BandMulti