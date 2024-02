Com só 10 minutos pelo Palmeiras, Lázaro tem vaga antecipada como arma para ganhar espaço 

Reforço para o ataque, velocista pouco jogou em seu primeiro mês na Academia de Futebol.

Contratado no início de fevereiro, Lázaro tem apenas 10 minutos em campo pelo Palmeiras. Usado em um jogo desde que foi anunciado, o atacante tem na classificação antecipada da equipe para o mata-mata do Paulista a chance de ganhar espaço.

Isto porque o Verdão está garantido nas quartas de final. E se vencer a Portuguesa nesta quarta, sacramenta também a primeira colocação do Grupo B. Neste cenário, o técnico Abel Ferreira já avisou que pode gerir os minutos do elenco nos três jogos que restam da primeira fase.

“Temos que ter uma comunicação boa, direta, com o Núcleo de Saúde, para perceber quais jogadores estão em risco, porque vemos os jogadores que se lesionam. Há comunicação a ser feita, comissão técnica entender o que fazer. Temos 10 jogos, se fizermos 75 jornadas, imaginem quantos faltam”, ponderou o técnico.

“E em setembro e outubro, as equipes têm quebras e queremos ver se aguentamos até o fim e vamos fazer os esforços para aguentar a equipe até o fim, inteira”, prosseguiu.

Lázaro foi anunciado pelo Palmeiras no dia 7 de fevereiro e assinou por empréstimo até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais seis meses. O negócio custou R$ 5 milhões.

O atacante de 21 anos de idade estava sendo relacionado para os jogos do Almería, na Espanha, antes de o negócio acontecer, mas como reserva também.

No primeiro jogo em que ficou à disposição no Palmeiras, contra o São Bernardo, dia 15 de fevereiro, entrou aos 40 minutos do segundo tempo e atuou até os 51, quando o jogo foi encerrado.

Contra Corinthians e Mirassol, não saiu do banco de reservas. Nestes jogos, Abel Ferreira optou por outros atacantes, como Breno Lopes, Rony e Caio Paulista.

O técnico tem usado neste momento um novo esquema, sem velocistas na escalação. Desta forma, Endrick e Marcos Rocha preenchem o espaço pelo lado direito de acordo com a jogada, e Zé Rafael e Piquerez trabalham do lado esquerdo.

“Eu sou um treinador que começa a construir as coisas com fundações e solidez. Com tempo, vamos implementando nossas ideias, acrescentando situações novas. Temos mais uma rota de ataque, para verticalizar mais o jogo por dentro e por fora, também. Uma variedade diferente na construção, para que os adversários não saibam o que estamos fazendo”, justificou.

“Entendo que temos de encontrar outras opções, tem a ver com características dos nossos jogadores. Infelizmente o Dudu e Bruno estão lesionados, temos pontas com muita juventude, o Estêvão, o Luis (Guilherme), o Breno é sempre uma máquina quando entra e não temos pontas com a experiência toda. Temos de ajustar as peças que temos.”

O Palmeiras ainda fará nesta fase de grupos os jogos contra Portuguesa (quarta-feira), São Paulo (domingo) e Botafogo-SP (domingo seguinte).

*Com informações do ge