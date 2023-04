Com retorno de Piquerez, Abel tem elenco completo para final 

Técnico comanda a primeira de apenas três atividades do Palmeiras com todos os jogadores antes de confronto diante do Água Santa, domingo, em Barueri.

Com elenco completo pela primeira vez nas últimas duas semanas, o Palmeiras treinou na manhã da última quinta-feira, na Academia de Futebol, de olho na primeira partida da final do Paulistão, domingo, às 16h, contra o Água Santa, na Arena Barueri.

A novidade no treino foi o retorno do lateral Piquerez, último dos cinco convocados pelas seleções nacionais a se reapresentar ao técnico Abel Ferreira.

O jogador uruguaio realizou atividades regenerativas no campo, ao lado do preparador físico Marco Aurélio Schiavo, complementando na parte interna da Academia.

O Verdão deve ter apenas um desfalque para a partida contra o Água Santa. O meia-atacante Bruno Tabata, com uma lesão muscular na coxa esquerda, segue sem treinar com o elenco e não deve entrar em campo no domingo.

Verdão voltou a treinar na manhã desta sexta-feira. Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Breno Lopes (Endrick) e Rony.

Entre os dois jogos finais do Campeonato Paulista, o Palmeiras terá a estreia da Libertadores, na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Bolívar, em La Paz, na Bolívia.

Palmeiras registra Richard Ríos no BID da CBF

O Palmeiras registrou na tarde desta quinta-feira o contrato de Richard Ríos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O volante de 22 anos é o primeiro reforço anunciado do Verdão para 2023.

Destaque pelo Guarani no Paulistão, Richard Ríos não poderá atuar na final do Campeonato Paulista, apesar da regularização. O prazo para inscrição no Estadual já se fechou.

A primeira partida que o colombiano terá condições será na estreia da Copa Libertadores, quarta-feira, contra o Bolívar, em La Paz.

O próximo será Artur. O atacante do Red Bull Bragantino tem as bases de sua transferência definidas, mas aguarda o trâmite burocrático para ser anunciado. Isto deve acontecer ainda nesta sexta-feira.