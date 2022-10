Com retorno de convocados, Palmeiras treina para enfrentar o Botafogo 

Verdão contará com retornos de Weverton, Gustavo Gómez e outros três suspensos para duelo pelo Brasileirão.

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira (30.set), na Academia de Futebol, dando início aos preparativos para o confronto diante do Botafogo, na segunda-feira, às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na quarta, fizeram atividades regenerativas no centro de excelência. O destaque do treino foi o retorno de Weverton e Gustavo Gómez, que retornaram após compromissos com as seleções brasileira e paraguaia, respectivamente.

O restante, com a presença de jovens do grupo de apoio e outros atletas do sub-20, foi a campo e participou de um coletivo. A comissão técnica de Abel Ferreira cobrou intensidade durante todo o trabalho.

O Verdão terá o retorno de cinco jogadores para o confronto da próxima segunda-feira: além de Weverton e Gómez, voltam os volantes Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino, todos suspensos na rodada anterior.

Além do retorno dos jogadores, Abel Ferreira poderá comandar o Palmeiras do banco de reservas. Na partida contra o Atlético-MG, o técnico cumpriu suspensão por ter sido expulso no clássico contra o Santos.

Um provável Palmeiras contra o Botafogo deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

O volante Jailson e o meia Raphael Veiga seguem em fase de recuperação de lesões no joelho direito e tornozelo direto, respectivamente, e só devem entrar em campo novamente em 2023.

O Verdão lidera o Brasileirão com 60 pontos, nove acima do Fluminense, atual vice-líder.