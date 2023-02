Com reforço de destaques da Copinha, Palmeiras volta aos treinos de olho no Água Santa 

Gustavo Mancha, Kevin, Talisca e David Kauã participaram da atividade desta sexta; Verdão enfrenta time de Diadema no próximo domingo, fora de casa.

O Palmeiras retornou aos treinos nesta sexta-feira (10.fev), na Academia de Futebol, após vencer a Inter de Limeira, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, na última quinta-feira.

O foco agora é no duelo contra o Água Santa, no domingo, às 11h, fora de casa, também pelo estadual.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos seguiram o cronograma de recuperação na parte interna do centro de excelência. O restante do elenco disputou um coletivo em campo reduzido, com dois tempos de 20 minutos.

Gustavo Mancha, Kevin, Talisca e David Kauã, campões da Copinha, participaram da atividade com os reservas.

Abel Ferreira pode poupar alguns jogadores pensando no clássico contra o Corinthians, que será disputado na próxima quinta-feira, em Itaquera. O goleiro Marcelo Lomba, com fratura em um dos dedos da mão esquerda, segue fora.

O Palmeiras lidera a classificação geral e também o Grupo D, com 17 pontos em sete partidas. Foram cinco vitórias e dois empates, com 11 gols marcados e apenas dois sofridos. O Verdão tem 80% de aproveitamento no estadual.

*Com informações do ge