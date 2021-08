Com refletores parciais, Arena Plínio Marin ainda não pode receber jogos noturnos

Após cinco anos a primeira etapa do processo de iluminação do estádio foi concluída. Prefeitura afirmou que trabalha para concluir a iluminação total da Arena.

O novo estádio de Votuporanga/SP, inaugurado oficialmente em janeiro de 2016, a Arena Plínio Marin foi alçada ao cenário nacional como a ‘toca’ da Pantera Alvinegra, exatamente por ser a casa do Clube Atlético Votuporanguense, clube que rapidamente chegou disputar a Série A2 do Campeonato Paulista e o primeiro clube do noroeste paulista a disputar uma Copa do Brasil, graças a conquista da Copa Paulista de 2018.

Enquanto tudo isso acontecia dentro de campo, sob a luz do sol, o tempo passava e na arquibancada se ouvia o clamor de parte da torcida que lembrava com saudade dos tempos em que acompanhava as partidas do CAV e até da antiga Votuporanguense no outrora Estádio Municipal Plínio Marin, à noite, sob as luzes dos refletores amarelados.

Mas o tempo passou e na última quinta-feira (5), a novela da iluminação da nova Arena Plínio Marin ganhou mais um capítulo. Desta vez, ainda antes do prazo previsto, a empresa responsável pela obra entregou o serviço. É só a primeira fase, mas as primeiras luzes já foram acessas e deram contornos de que quem sabe em breve, a torcida Alvinegra poderá voltar as arquibancadas e empurrar o Votuporanguense sob uma iluminação artificial e longe do já tradicional sol escaldante.

Procurada pela reportagem do Diário de Votuporanga, a Prefeitura informou que a estrutura de iluminação foi devidamente instalada e a “pedido da Secretaria de Obras da Prefeitura, a empresa responsável pela instalação da iluminação parcial da Arena Plínio Marin realizou testes para aferir o resultado da obra. Pequenos detalhes serão concluídos para que a obra seja entregue à Prefeitura”.

A nota salienta que esta é uma etapa parcial da obra de cobertura e iluminação de acordo com o que previa o convênio federal; além de explicar que “o prefeito Jorge Seba já determinou às equipes das Secretarias de Planejamento e de Obras que seja realizada a conclusão dessa obra que resultará na iluminação total da Arena para realização de jogos no período noturno.”

Enquanto o torcedor do Votuporanguense espera, esperando não esperar mais tanto tempo, o elenco do técnico Thiago Oliveira tem duas novidades. Uma é a renovação contratual do atacante Lorran; nos bastidores, informações alertavam que o finalizador poderia deixar de vez a Arena Plínio Marin, mas a diretoria da Pantera Alvinegra deve anunciá-lo nas próximas horas. A outra boa notícia para o torcedor do CAV, também é no ataque, Diego Dentinho está liberado do departamento médico e já treina com os demais jogadores.

Dentinho foi diagnosticado com uma hérnia inguinal e precisou passar por cirurgia, devido a pandemia da Covid-19, esse procedimento foi retardado. Devidamente recuperado, o atacante está com fôlego renovado e afiando a pontaria para a estreia na Copa Paulista com o Votuporanguense no próximo dia 14 de setembro, diante do Comercial, às 15h, em Ribeirão Preto.