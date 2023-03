Com PSDB fora após quase 30 anos, Alesp terá comando do PL 

Nova legislatura, que começa em uma semana, seguirá com revezamento de PT e PSDB em cargos da Mesa Diretora.

Após perder o Governo do Estado de São Paulo, o PSDB deixará o comando da Assembleia Legislativa após quase 30 anos.

Faltando uma semana para o início da nova legislatura na Alesp, as negociações por cargo estão intensificadas.

O consenso entre os parlamentares eleitos e reeleitos, porém, é o direcionamento do deputado estadual André do Prado, do PL, será eleito presidente da Casa.

Ele foi indicado por Waldemar da Costa Neto, presidente do PL, com sinal verde do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O deputado representará a bancada do PL, a maior do Legislativo paulista, com 19 deputados. A eleição oficial ocorrerá em 15 de março.

No quarto mandato consecutivo, André do Prado vai assumir o lugar do votuporanguense Carlão Pignatari, do PSDB, encerrando uma sequência de 28 anos do partido no comando do Legislativo paulista.

Mesa Diretora

PT e PSDB, as duas maiores bancadas da Alesp depois do PL, disputam os cargos de maior peso na Mesa Diretora.

O posto de 1º Secretário, ocupado por duas legislaturas pelo deputado Luiz Fernando Ferreira, do PT, deve ser assumido pelo deputado Teonilio Barba, também do PT.

Já o cargo de 2º Secretário deve continuar com o deputado Rogério Nogueira.

*Com informações da CNN