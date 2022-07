Com presença de Alex Manente, João Garcia se filia ao Cidadania 

O empresário votuporanguense é o coordenador regional da legenda e explicou que trabalho visa criar ‘musculatura’ para o pleito de 2024.

O empresário João Garcia, liderança política em Votuporanga/SP que já pleiteou funções eletivas como de deputado federal e de prefeito, nas últimas eleições, está oficialmente de casa nova ao desembarcar no Partido Cidadania, em evento com casa cheia na noite da última sexta-feira (22.jul), no auditório da ACV (Associação Comercial de Votuporanga).

O ato de filiação reuniu lideranças políticas de pelo menos uma dezena de municípios da região, como: Cardoso, Populina, Nhandeara, Cosmorama, Alvares Florence, Américo de Campos, Pontes Gestal, Floreal, Riolândia, Paulo de Faria, Tanabi, São José do Rio Preto, Valentim Gentil, Parisi, Magda, Guarani D’Oeste e outros; além de representantes do cenário local, como o ex-vice-prefeito Pedro Stefanelli Filho, o pré-candidato a deputado estadual Maria Lacerda, e do deputado federal Alex Manente, que também é tesoureiro nacional do partido.

A filiação festiva também serviu para discussão de assuntos diversos, em temas de interesse local, regional e nacional.

“Eu quero dizer a vocês que é com grande alegria que hoje eu estou me filiando a esse novo partido que é o Cidadania 23. Esse partido que vem abrilhantando o país, abrilhantando o nosso estado de São Paulo e vai abrilhantar a nossa região noroeste paulista. E pode ter certeza que vou lutar de forma incansável para disseminar o estatuto e os dizeres do partido 23 Cidadania. Eu quero dizer a vocês que é muito importante esse ato que estamos fazendo aqui hoje, e é uma grande satisfação estar me filiando e abonado pelo Mario Lacerda e pelo Alex Manente, minhas bases maiores que tanto entusiasma na minha vida e eu me espelho muito em vocês. Eu tenho certeza que vamos chegar onde quisermos. Eu fico muito feliz que estar aqui hoje com pessoas comprometidas. Comprometidas com a pré-campanha, comprometidas com o trabalho do Cidadania e isso vem engrossar as fileiras. O Pedro [Stefanelli] é uma autoridade, foi prefeito de Votuporanga, vice-prefeito por oito anos, foi assessor de gabinete por mais oito anos, e agora está aqui para conhecer o trabalho do Cidadania, do Alex e do Mario (…). Quero dizer a vocês que é com muita alegria que estamos aqui nesse encontro hoje, e dizer que é um ato que vai abrilhantar toda a nossa região, e que vai criar a precursão para que nós possamos fazer uma cidade mais justa, uma região mais digna e um local melhor para se viver, porque é assim que o Alex e Mario pensam”, afirmou Garcia.

Por sua vez, Mario Lacerda usou a palavra dar as boas-vindas a João Garcia: “Estamos aqui nessa noite de festa, noite em que recebemos no nosso partido o João, e estamos muitos alegres com isso. Primeiro, falando do João, esse companheiro, parceiro que tem vontade de atuar na política, de ajudar a sua cidade, de trabalhar pela sua região. Região essa que é tão prospera e merece hoje homens como o João, capacitado, que tem vontade de construir algo diferente. A política precisa de renovação, e nós precisamos estar atentos para manter aqueles que estão fazendo um bom trabalho e para poder oxigenar com gente nova, que queira trabalhar para quem precisa e que seja competente e comprometido com a sociedade, e o João hoje é a alegria que nós temos aqui em Votuporanga e região. E eu tenho certeza João, que você no Cidadania vai ajudar não só a mim, como o Alex, e tenho certeza que vai nos ajudar muito na coordenação dos trabalhos aqui na região”, detalhou.

Já Alex Manente, eleito pelo Ranking dos Políticos como o primeiro no estado de São Paulo e o 9º em todo o País, também usou a palavra para dar as boas-vindas a João Garcia e defender projetos, como a da prisão em segunda instância, no qual é o autor da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) no Congresso: “Aqui, uma sexta-feira à noite e a casa cheia, plenário lotado, as pessoas se mobilizando de Votuporanga e região; e isso para mim é uma responsabilidade. Responsabilidade nesse momento em que nós estamos abonando a ficha do João Garcia, nosso parceiro em um ato de filiação ao nosso partido. É uma satisfação ter encontrado uma peça fundamental no processo político da cidade e da região, e a oportunidade de construir esse projeto de longuíssimo prazo com solidez, e compreender a participação de todas as pessoas das cidades da região; por isso João, seja bem-vindo ao Cidadania. Desejamos sucesso.”

Após o ato, João Garcia falou ao Diário de Votuporanga, e explicou que o momento que ainda antecede as eleições de 2022, para ele, é visto como uma oportunidade de fortalecimento: “Momento é de ganhar musculatura, nos fortalecer agora em 22, fazer com que nossa cidade possa ficar em lugar de destaque nas esferas estadual e nacional, fazendo com que nossa cidade e região tenham representantes ativos em cada cenário. Quanto a pré-campanha de 2024 é um assunto prematuro ainda, vamos fazer agora em 2022, vamos ganhando musculatura e ver o que acontece no futuro”.

Trajetória recente

João Garcia foi candidato a deputado federal em 2018, quando foi o mais votado na cidade com 13.269 votos. Dois anos depois, impulsionado pela expressiva votação, ele se lançou como candidato a prefeito, se sustentando como a chamada “terceira via”, conquistando ao fim do pleito o total de 4.959 votos.