Com possível lesão de Calleri, André Silva pode ganhar chance no São Paulo 

Atacante recém-contratado será inscrito no Paulistão; titular tem inflamação na perna direita.

André Silva está de prontidão e pode fazer sua estreia no São Paulo no jogo de domingo, contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão. O duelo, em partida única, será no Morumbis, às 18h.

Recém-contratado, ele ainda precisa ser inscrito no torneio, que permite quatro trocas na relação de atletas neste momento.

André é o provável substituto de Calleri caso o argentino não possa atuar. O camisa 9 tem uma inflamação na perna direita causada por um cisto de Baker, que causa dores no local. Ele faz tratamento e há otimismo por sua recuperação.

Para o confronto de domingo, Rafinha pode voltar a ser titular. Ele se recuperou de lesão e entrou no segundo tempo do jogo contra o Ituano, no último fim de semana.

Pablo Maia, que cumpriu suspensão na última rodada, poderá ser escalado novamente.

Um time provável para o jogo contra o Novorizontino tem Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi e Wellington; Pablo Maia, Alisson; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri (André Silva).

Por ser uma decisão em jogo único, o semifinalista será conhecido nos pênaltis caso a partida termine empatada. Nesta fase, todos os cartões amarelos foram zerados.

*Com informações do ge