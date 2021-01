Com plano definido, Votuporanga aguarda chegada da CoronaVac para começar vacinação

Prefeitura pretende imunizar 3.124 profissionais da saúde. O Executivo informou que ainda não tem data de recebimento nem quantidade, mas que vai começar a imunização assim que receber as doses.

A aprovação do uso emergencial da CoronaVac pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), no último domingo (17), trouxe esperança também para Votuporanga/SP que vive momentaneamente um novo pico de casos de Covid-19; município já definiu seu plano de vacinação contra o Coronavírus e aguarda a chegada das doses da vacina para começar a campanha de imunização.

Nesta segunda-feira (18), o prefeito Jorge Seba (PSDB) afirmou ao Diário de Votuporanga que os preparativos foram iniciados e o que falta são detalhes, além da vacina que ainda não estão no município; mas salientou que a população votuporanguense deve ser atendida em breve.

A primeira leva da vacina será oferecida aos profissionais de saúde, além de comunidades indígenas e quilombolas e, em Votuporanga, a Prefeitura pretende imunizar 3.124 profissionais da saúde.

Os funcionários de hospitais e UBS (Unidades Básicas de Saúde) receberão a vacina nos locais de trabalho. Os demais trabalhadores da saúde devem ir aos postos montados do lado de fora das UBSs para serem vacinados.

A montagem externa dos postos ocorre para não interferir no atendimento das unidades, informou a prefeitura.

Contudo, o Executivo informou que ainda não tem data de recebimento nem quantidade, mas que vai começar a imunização assim que receber as doses.

A vacina CoronaVac, produzida pela empresa farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, começou a ser distribuída pelo governo de SP nesta segunda-feira (18).

Santa Casa de Votuporanga registra lotação máxima em leitos de UTI para Covid-19

Na sexta-feira (15), o hospital ampliou o número de leitos de UTI de dez para 14, reduzindo a ocupação para menos de 70%. Contudo, dois dias depois, o registro de lotação foi divulgado.

No domingo (17), a Santa Casa de Votuporanga voltou a registrar 100% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com Covid-19. Na enfermaria do hospital, 14 dos 25 leitos estão ocupados.

Na segunda-feira, a Secretaria da Saúde registrou 42 novos casos da doença e uma morte. Ainda segundo o boletim, 22 votuporanguenses estavam hospitalizados, sendo 9 em UTI; todos diagnosticados com Covid-19.