Com Pedro Raul e Coronado em campo, Corinthians se reapresenta e abre semana livre para treinos 

Timão precisa que a Inter de Limeira não vença jogo atrasado no meio de semana para seguir com chances de classificação às quartas de final no estadual.

O Corinthians se reapresentou na manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, para iniciar a semana livre para treinamentos. Sem compromissos no meio de semana, o Timão volta a jogar apenas no sábado, contra o Santo André, na Neo Química Arena, pelo Paulistão.

A novidade na reapresentação foi a participação em tem integral nos treinamentos do meia Igor Coronado e do centroavante Pedro Raul. Ambos devem ser relacionados para o confronto do fim de semana.

Os atletas iniciaram as atividades na parte interna do CT, com ativações na academia. Na sequência, foram ao campo para aquecimento e treino tático sob o comando da comissão técnica.

António Oliveira organizou uma atividade de posse de bola em campo reduzido com a participação de todo o grupo. Depois, também com o espaço encurtado, os demais jogadores realizaram um trabalho de enfrentamento.

O período de quatro dias de treinamentos servirá ao técnico António Oliveira para fazer ajustes. Com menos de 20 dias de trabalho, o português terá o maior período sem jogos para conseguir aprofundar a sua metodologia com o elenco.

Além de questões técnicas e táticas, o Corinthians quer aproveitar o breve período sem jogos para recuperar fisicamente alguns jogadores, casos de Pedro Raul e Diego Palacios, além de Félix Torres, atleta que atuou em todos os minutos dos 11 jogos realizados pelo clube em 35 dias.

O meia Igor Coronado é outro jogador que deve se beneficiar com a folga no calendário no meio de semana. O jogador está em fase final do processo de recondicionamento físico e deve ser relacionado pela primeira vez para a partida do sábado.

Com dez pontos em dez rodadas no Campeonato Paulista, o Corinthians precisa de uma combinação de resultados para seguir com chances de classificação à próxima fase do estadual.

Lanterna da chave, o Timão tem dez pontos e concorre com Inter de Limeira e Mirassol (ambos com 14 pontos) por uma das duas vagas do Grupo C.

*Com informações do ge