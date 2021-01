Com olhar para transformação social, Senac Votuporanga abre inscrições para curso de rápida duração

Educador social poderá atuar no desenvolvimento de políticas que auxiliam na geração de renda comunitária

O Senac Votuporanga está com inscrições abertas para uma nova turma do curso livre Educador Social. As aulas terão início em 22 de fevereiro e seguirão até 13 de maio de 2021.

O profissional formado pela instituição poderá atuar no desenvolvimento de um trabalho educacional diverso, visando a autonomia e emancipação de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade social e ampliando a efetivação de direitos sociais.

“Para desenvolver nossa sociedade, precisamos de atitude e compromisso. O educador social é um agente transformador. Estamos em uma sociedade com obstáculos como preconceito, discriminação e violências que atrapalham o desenvolvimento social. Nesse cenário, o profissional guia, orienta e constrói junto à população o incentivo para colocar a ‘mão na massa’ na garantia dos direitos sociais”, explica Joaquim Ribeiro Filho, docente da área do Senac Votuporanga.

Para Lucivaine Saraiva, também docente do curso oferecido pela unidade, o educador social terá um papel primordial na sociedade em 2021, considerando um cenário ainda desafiador em virtude da pandemia de Covid-19.

“Nem todos conseguiram fazer o isolamento por necessidades diferentes. Houve desemprego, exclusão e falta de iniciativas de geração de renda. O educador social poderá propor atividades coletivas que fortaleçam as comunidades que mais foram impactadas pela pandemia e por outras desigualdades que acontecem em nosso país”, destaca a docente.

Mais informações sobre este curso, assim como sobre o processo de bolsas de estudo e as inscrições, estão disponíveis no Portal Senac: www.sp.senac.br/votuporanga.