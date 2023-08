Com o apoio do deputado Carlão Pignatari, Barretos recebeu mais de R$ 190 milhões

Valor corresponde aos últimos quatro anos e inclui verba para recuperação dos danos da chuva.

Através do trabalho do deputado Carlão Pignatari junto ao Governo do Estado e da prefeita Paula Lemos, Barretos recebeu nos últimos quatro anos, mais de R$ 190 milhões em investimentos. A cidade completou 196 anos na última sexta-feira, dia 25. Entre os destaques, estão recursos para pavimentação e recapeamento de rodovias e vicinais, e para a recuperação dos estragos causados pela chuva, em 2022.

“Quero parabenizar Barretos e a todos os seus moradores pelo aniversário de 196 anos. Sou um deputado que trabalha pelo crescimento e desenvolvimento dos municípios do interior paulista, e Barretos é um deles. Fico feliz e agradecido em contribuir com a cidade e sua população. Continuo à disposição para novas ações”, disse Carlão Pignatari.

Uma das principais ações intermediadas pelo parlamentar para Barretos foi a pavimentação da vicinal de acesso a Jaborandi. A obra está prevista para ser entregue nesta sexta. Foram investidos R$ 51,8 milhões no asfaltamento. A via tem quase 20 quilômetros e vai facilitar a locomoção das pessoas e o transporte da produção agropecuária da região.

“Junto do governo do Estado de São Paulo, conseguimos realizar o maior programa de pavimentação e recuperação de rodovias e vicinais da história. Levantamos todas as estradas da região que precisavam de manutenção ou então que deveriam ser pavimentadas, e apresentamos ao governo, que nos atendeu de imediato”, afirmou o deputado.

A essa conquista citada por Carlão Pignatari se somam os recapeamentos da vicinal de Barretos ao frigorífico, da vicinal do aeroporto até a rodovia, e da vicinal até a cidade de Guaraci, além da conservação de trechos das rodovias SP-425 (Assis Chateaubriand) e SP-326 (Brigadeiro Faria Lima), totalizando mais de 100 quilômetros de vias.

CHUVA

No início de 2022, Barretos foi duramente atingida por fortes chuvas que causaram muitos danos e deixaram vítimas. O deputado Carlão Pignatari, que à época era o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Paulo, visitou o município, se reuniu com a prefeita Paula Lemos e organizou a liberação de recursos para reconstrução do município.

A ponte sobre o córrego Barro Preto foi refeita, facilitando a ligação entre os bairros Barretos 2 e Christiano de Carvalho. As obras de recuperação e drenagem de ruas e avenidas também foram iniciadas, sendo algumas em fase final de conclusão, segundo a prefeitura. “Todos os esforços foram feitos para devolver a normalidade a Barretos”, disse Carlão.

Barretos também ganhou um portal na avenida Engenheiro Necker Carvalho de Camargo, um caminhão basculante e um ônibus. A reforma da quadra da Escola Municipal Dorothovio do Nascimento Filho está em conclusão, assim como outras obras no município. “Agradecemos ao deputado Carlão Pignatari por todo o apoio com Barretos. Carlão é um amigo e parceiro da nossa cidade”, disse a prefeita Paula Lemos.

SAÚDE

Outra principal conquista do deputado Carlão Pignatari para Barretos e sua população foi a implantação de 31 novos e modernos consultórios odontológicos, e a aquisição de novos aparelhos para o setor. O investimento foi garantido graças a uma emenda de R$ 1,7 milhão do parlamentar.

“Garantir a saúde bucal da população é um importante investimento para o bem-estar de todos, afinal, a saúde começa pela boca. Com esses 31 novos consultórios, todos poderão ser atendidos com mais qualidade e eficiência. Fico feliz e grato em ajudar os barretenses nessa importante conquista para a cidade”, disse Carlão Pignatari.

Os consultórios foram instalados nas unidades de saúde da cidade, como UBSs e USFs, no Ambulatório de Doenças Infectocontagiosas e no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas). Dos equipamentos, foram adquiridos um aparelho inédito na cidade, para radiografia panorâmica, tomografia computadorizada e medição do crânio e face, além de compressores, aparelhos de raio-X, entre outros.