Com lote recorde, SP atinge 92,8 mi de doses da vacina do Butantan entregues ao Brasil

Maior carregamento já enviado ao PNI conta com 10 milhões de doses; IB já cumpriu mais de 92% do contrato firmado com o Governo Federal.

O Governador João Doria acompanhou, nesta segunda-feira (30), a entrega de mais 10 milhões de doses de vacina contra a COVID-19 ao Ministério da Saúde. Este é o maior carregamento já encaminhado ao Governo Federal desde o início da campanha de vacinação no país. Com o lote recorde, o Governo de SP e o Instituto Butatan atingem a marca de 92,8 milhões de vacinas entregues ao Plano Nacional de Imunização (PNI) para controle da pandemia do coronavírus em todo país.

“Hoje é um dia histórico, é a maior entrega de vacinas do Butantan. Um orgulho para o Estado de São Paulo, um orgulho para o Instituto Butantan, estarmos entregando hoje, em uma única leva, 10 milhões de doses da vacina para o Ministério da Saúde, que por sua vez fará a distribuição, espero que de imediato, para todos os estados brasileiros”, disse Doria.

A entrega dos imunizantes também foi acompanhada pelo Presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, o Secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, e a Coordenadora do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

No total, SP já realizou a entrega de 92,850 milhões de doses ao Ministério da Saúde. As entregas foram iniciadas em 17 de janeiro deste ano, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A partir do lote recorde entregue na manhã de hoje, o Instituto Butantan chega a 92% das 100 milhões de doses contratadas pelo Ministério da Saúde para a vacinação dos brasileiros. A primeira parte do contrato, de 46 milhões de doses, foi concluída em 12 de maio.

*Informações/Governo de SP