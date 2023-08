Com lesão muscular, Fagner segue desfalque do Corinthians diante do Estudiantes, na Sul-Americana 

Lateral-direito continua em tratamento no CT Joaquim Grava e não enfrenta o time argentino nesta terça.

O Corinthians seguirá sem contar com Fagner na partida desta terça-feira, às 21h30, contra o Estudiantes, na Neo Química Arena, no primeiro duelo das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Desfalque no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no último sábado, o lateral-direito seguirá tratando uma pequena lesão muscular na panturrilha esquerda.

Ainda não há previsão de quando ele voltará a ficar disponível para o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Diante do Estudiantes, a tendência é que o zagueiro uruguaio Bruno Méndez seja escalado na lateral.

Ele começou como titular contra a Raposa, mas foi substituído no início do segundo tempo já de olho neste jogo. Léo Maná, do time sub-20, entrou na etapa final. O português Rafael Ramos ficou no banco.

Um possível Corinthians pode ter Cássio, Bruno Méndez, Gil (Lucas Veríssimo), Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas, Wesley e Yuri Alberto.

*Com informações do ge