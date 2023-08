Com jogo apenas na segunda-feira, Palmeiras dá descanso ao elenco após classificação na Libertadores 

Verdão não entrará em campo no fim de semana e terá o Cruzeiro pela frente no Brasileirão.

Após eliminar o Atlético-MG nas oitavas de final da Conmebol Libertadores, o elenco do Palmeiras recebeu a quinta-feira de descanso. A reapresentação está prevista para às 10h desta sexta, na Academia de Futebol.

Abel Ferreira deu o dia de folga, pois o Verdão não joga no fim de semana. A próxima partida será na segunda-feira, contra o Cruzeiro, às 19h, no Allianz Parque. O duelo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão.

Inicialmente, este confronto estava marcado para sábado, mas o Palmeiras pediu a mudança, pois não teria o Allianz à disposição. Neste fim de semana, o cantor Gusttavo Lima fará uma apresentação na arena.

Como as datas do meio da semana que vem são para as semifinais da Copa do Brasil, o Verdão terá quatro dias de intervalo depois de enfrentar o Cruzeiro. No sábado seguinte, visitará o Cuiabá.

Enquanto na Libertadores o Palmeiras teve a melhor campanha na fase de grupos e está nas quartas de final, em que enfrentará o Deportivo Pereira, da Colômbia, no Brasileirão a equipe está em quarto lugar, com 31 pontos.

O Botafogo é o líder, com 13 pontos de frente para o time de Abel Ferreira, que tem a mesma pontuação de Flamengo (2º), Fluminense (3º) e Red Bull Bragantino (5º).

