Com Hugo fechado e Palacios perto, Corinthians quer negociar Bidu e mira “sombra” para Fagner 

Timão vê lateral esquerda bem servida, mas ainda busca reforço para o outro lado da defesa.

A lateral esquerda é um setor já resolvido para 2024 na visão da diretoria do Corinthians. O clube acertou a contratação de Hugo, que está em fim de contrato com o Goiás, e também alinhou condições para a chegada de Diego Palacios, equatoriano que estava no Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

Assim, com dois laterais-esquerdos garantidos, o Corinthians busca negociar Matheus Bidu. Bastante aproveitado em 2023 (disputou 38 jogos), o atleta não agrada à nova direção alvinegra, que deseja a saída dele para abrir espaço não só no elenco, mas também na folha salarial.

Recentemente, Matheus Bidu esteve na mira do Vitória, porém, as negociações não avançaram. Ele tem vínculo com o Timão até o fim de 2025.

Vale lembrar que Fábio Santos, outro lateral-esquerdo bastante utilizado neste ano, decidiu se aposentar e deixou o Corinthians.

Hugo foi contratado por Duilio Monteiro Alves, presidente que está de saída do Timão. O jogador de 26 anos estava em fim de contrato com o Goiás e assinou com o clube paulista.

Palacios também chega nas mesmas condições. O vínculo dele nos Estados Unidos estava se encerrando, mas neste caso as tratativas foram conduzidas pela equipe do novo presidente alvinegro, Augusto Melo. Ele é aguardado para exames e, se aprovado, assinará contrato de quatro temporadas.

Palacios foi formado no Aucas, do Equador, e passou pelo Willem II, da Holanda, antes de se transferir para o clube norte-americano, onde atuou desde 2019.

Na seleção equatoriana, o lateral foi convocado para a última Copa do Mundo, mas não chegou a entrar em campo. Ele ainda não recebeu nenhum chamado para os jogos das eliminatórias para o Mundial de 2026.

Do outro lado

A lateral direita também é tema de debate no Corinthians. Fagner tem a confiança da diretoria e da comissão técnica de Mano Menezes, mas o clube busca um nome para fazer sombra e disputar posição com o veterano.

Recentemente, Léo Godoy, do Estudiantes, da Argentina, entrou na pauta alvinegra, mas o jogador acabou acertando com o Athletico-PR.

Outro nome discutido pelo Timão é Matheuzinho, do Flamengo. O Corinthians gostaria de incluí-lo numa troca – uma das possibilidades aventadas foi envolvê-lo num negócio que também incluiria os volantes Fausto Vera e Thiago Maia.

O elenco alvinegro ainda conta com Rafael Ramos, mas o português só tem contrato até o meio do ano, não agrada e pode ser liberado antes do fim do vínculo.

*Com informações do ge