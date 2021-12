Com homenagens e emoção Câmara Municipal fecha 2021 

Na 3ª sessão solene da atual legislatura, Nelson Gorayeb, Flávio Augusto Pastôre e Danilo Ferraz foram homenageados pelos parlamentares que, agora, devem voltar as sessões ordinárias somente na penúltima segunda-feira de janeiro.

Na noite desta segunda-feira (20), a Câmara Municipal de Votuporanga/SP realizou a 3ª sessão solene desse primeiro ano legislativo, e o Palácio 8 de Agosto recebeu a presença, além dos tradicionais homenageados, familiares e amigos, do prefeito Jorge Seba (PSDB), secretários municipais e demais autoridades públicas.

Em sessão conduzida pelo presidente da Casa de Leis, Serginho da Farmácia (PSDB), os parlamentares participaram da sessão que homenageou inicialmente o empresário, escritor e palestrante Danilo Ferraz, com a Insígnia de Honra ao Mérito, por iniciativa do vereador Chandelly Protetor (Podemos).

Ao usar a tribuna, o homenageado agradeceu o gesto da Câmara e relembrou os ensinamentos que recebeu de seu pai desde sua infância: “Existe uma coisa que vai muito além de títulos, de honrarias e de cargos, pois tirando tudo isso o que resta é isso, seres humanos com capacidade de mudar territórios, de mudar realidades. É isso que a gente vem buscando fazer, eu uso a economia, os investimentos para ajudar as pessoas a mudarem de vida, uma vez que existe uma pobreza geracional em nosso país e por isso temos um instituto que trabalha para democratizar a educação financeira nas periferias brasileiras e agradeço a oportunidade de poder compartilhar isso aqui com vocês”, afirmou em trecho de seu discurso.

Em seguida, o homenageado também com a Insígnia de Honra ao Mérito foi o empresário votuporanguense Nelson Gorayeb, que possui uma extensa lista de serviços prestados à comunidade de Votuporanga e região, desta forma, dada à sua dedicação, o vereador licenciado Emerson Pereira (PSDB), atual secretário municipal de Direitos Humanos, propôs a honraria que também aprovada por unanimidade pelos parlamentares.

Na tribuna da Câmara, Nelson Gorayeb agradeceu a honraria recebida na Casa de Leis e finalizou com uma mensagem pacificadora: “Com a benção de Deus, nós trabalhamos sempre pensando na comunidade e no bem-estar da comunidade. Como votuporanguense nato, com sangue votuporanguense e por Votuporanga peço aos senhores que trabalhem por toda nossa comunidade, desde aquele que vive em melhores condições aqueles que estão em condições inferiores, pois a grandeza do homem não está no que ele é, mas pelo que ele pode fazer e pelo que ele faz”, concluiu.

Para fechar a sessão solene, porém, não menos importante, à entrega do Título de Cidadão Votuporanguense ao médico Flávio Augusto Pastôre, por iniciativa do atual superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, com longa trajetória na ortopedia e traumatologia de Votuporanga, o taquaritinguense foi de fato e direito adotado pela terra das brisas suaves.

Atuando desde 1998 no município, Pastôre trabalha na Santa Casa, AME (Ambulatório Médico de Especialidades), rede municipal de saúde, Hospital Unimed e é o responsável pelo Departamento Médico do Clube Atlético Votuporanguense desde sua fundação, em 2009.

Em seu discurso, o médico que não esconde sua paixão pelo clube, nem seu lado torcedor, relembrando com humor, as oportunidades em que foi incompreendido pela arbitragem e acabou expulso de campo. Contudo, agradeceu pela homenagem e relembrou também os esforços da medicina nos últimos tempos: “Tenho muito orgulho da nossa Votuporanga e por poder, de alguma forma, contribuir com nossa cidade graças à medicina. Há algum tempo nossa profissão sofreu dias de muita luta e sofrimento, mas também de muitas glórias. Tenho a certeza que escolhi a cidade certa para viver e criar meus filhos, pois Votuporanga é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. E por fim gostaria de falar da nossa Votuporanguense, onde me tornei mais torcedor do que médico, muitas vezes, inclusive, fui expulso pelos árbitros por isso”, afirmou Flávio, enquanto arrancou sorrisos dos presentes e aplausos.

Os vereadores, agora, saem de recesso e só devem voltar para sessões ordinárias no dia 24 de janeiro de 2022, ou seja, na penúltima semana do mês; contudo, sessões extraordinárias podem ser convocadas a qualquer tempo pela Mesa Diretora da Câmara Municipal.