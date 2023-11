Com holofotes em Endrick e dúvidas no time titular, Seleção faz o primeiro treino em Teresópolis 

Jovem é quem mais chama a atenção em atividade na Granja Comary e concorre a vaga deixada pelas ausências de Richarlison e Gabriel Jesus. Diniz também avalia substituto de Casemiro.

Um jovem de 17 anos e 116 dias em campo com a camisa da seleção brasileira. Não tem jeito, a cada vez que Endrick viver uma nova experiência, será um marco relevante. E é por isso que os holofotes estavam todos nele no primeiro treinamento com bola do Brasil na Granja Comary, nesta terça-feira, visando a partida contra a Colômbia.

O atacante do Palmeiras é uma das opções de Fernando Diniz para as vagas que estão abertas no setor ofensivo. Sem Neymar, lesionado, Richarlison, titular no início do ciclo e que não foi convocado, e um Gabriel Jesus ainda fora de combate, o treinador busca opções para se juntar aos absolutos Rodrygo, Vini Jr e Raphinha.

Uma das opções mais prováveis é que Rodrygo seja deslocado para meio de campo na função do camisa 10, com Vini e Raphinha aberto pelas pontas. Desta maneira, fica a dúvida no comando de ataque: Endrick é o único 9 de ofício, mas Martinelli, Paulinho e João Pedro também concorrem por uma oportunidade.

No meio de campo, também há dúvidas. Sem o capitão Casemiro, lesionado, André disputa com Douglas Luiz e Joelinton um lugar ao lado de Bruno Guimarães. A atividade desta terça-feira sob calor escaldante em Teresópolis foi aberta para a imprensa apenas nos 30 minutos iniciais.

No gol, não há dúvidas. Sem Ederson, cortado por conta de um trauma no pé sofrido no empate entre Manchester City e Chelsea, domingo, Alisson volta a será titular pela segunda vez após a Copa do Mundo. O goleiro foi o escolhido por Ramon Menezes no 4 a 1 sobre Guiné, em Barcelona, na Espanha.

O Brasil encara a Colômbia no estádio Metropolitano na próxima quinta-feira, às 21h, pela quinta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Na terça-feira, dia 21, a adversária será a Argentina, às 21h30, no Maracanã.

Com sete pontos, a Seleção ocupa a terceira colocação na competição, atrás de argentinos, com 12, e uruguaios, que também têm sete, os mesmo três gols de saldo, mas marcaram um a mais: 8 a 7. A América do Sul oferece seis vagas diretas para a Copa do Mundo que será disputada na América do Norte (EUA, Canadá e México). O sétimo colocado se classifica para a repescagem.

Veja como ficou a lista de jogadores da Seleção para a data Fifa:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Lucas Perri (Botafogo)

Laterais: Carlos Augusto (Inter de Milão), Emerson Royal (Tottenham) e Renan Lodi (Olympique de Marselha)

Zagueiros: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense)

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid)

*Com informações do ge