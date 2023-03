Com Gustavo Gómez e Richard Ríos, Abel Ferreira comanda treino tático no Palmeiras 

Técnico ajusta detalhes de olho na final do Paulistão enquanto aguarda retorno de Piquerez.

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, seguindo os preparativos para a disputa da primeira partida da final do Campeonato Paulista, contra o Água Santa, no próximo domingo, às 16h, na Arena Barueri.

Foram duas as novidades na atividade desta quarta-feira: o volante Richard Ríos, primeiro reforço da temporada, além do zagueiro Gustavo Gómez, que retornou após compromisso com a seleção paraguaia.

O técnico Abel Ferreira comandou um treino tático coletivo com ênfase nas movimentações, no posicionamento e em outros aspectos do jogo. Ríos participou da atividade normalmente, enquanto Gómez realizou um trabalho regenerativo no campo após aquecer com o grupo.

O Palmeiras aguarda ainda a volta do lateral-esquerdo Piquerez, que retorna da Coreia do Sul após amistoso pela seleção uruguaia, para ter o elenco completo nos últimos três treinos antes da final contra o Água Santa.

Abel Ferreira segue sem contar nos treinos com o meia-atacante Bruno Tabata, que lesionou a coxa esquerda nos primeiros minutos da partida contra o Ituano, válida pela semifinal do estadual. A tendência é que o jogador seja desfalque no domingo.

Uma provável escalação do Palmeiras para domingo tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick (Breno Lopes).

Outro desfalque certo é o meio-campista Atuesta, que rompeu o ligamento do joelho direito e passou por cirurgia no início do mês. O prazo mínimo de recuperação é de seis meses.

Entre os dois jogos finais do Campeonato Paulista, o Palmeiras terá a estreia da Libertadores, na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Bolívar, em La Paz, na Bolívia.

