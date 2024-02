Com golaço de antes do meio campo, CAV vence Sertãozinho  

Votuporanguense se impõe e aproveita falhas do Touro dos Canaviais para fazer 3 a 0 em casa com dois de Vinícius, além disso, saltou da 15ª para 8ª posição na tabela da Série A3 do Paulistão.

O Clube Atlético Votuporanguense ‘estreou’ no Campeonato Paulista da Série A3 e em alta voltagem não teve dificuldades para vencer o Sertãozinho por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (31.jan), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. O jogo válido pela terceira rodada do estadual foi marcado pela ventania e por um golaço de antes do meio campo.

Com a bola rolando

O Votuporanguense comandado pelo técnico Rogério Corrêa veio com uma postura diferente das apresentadas anteriormente, nas duas primeiras rodadas, e dentro de campo foi melhor durante todo o jogo. Elétrico e procurando verticalizar as jogadas, o CAV também contou com boas defesas do goleiro João Paulo para tranquilizar a defesa Alvinegra.

Em uma das oportunidades de chegada na área do arqueiro Fábio Szymonek, Reinaldo Júnior subiu sozinho, após falha de marcação do Touro dos Canaviais em cobrança de lateral de Vinícius Baracioli pela direita e abriu o placar.

Na segunda etapa, enquanto um temporal aumentava as ameaças, o Pantera Alvinegro ampliou aos 35 minutos com cobrança de falta cruzada da esquerda de Vinícius Baracioli. O goleiro Fábio até tentou sair para tirar de soco, mas errou o tempo de bola e deixou passar.

Dois minutos depois, em noite inspirada, Vinícius Baracioli anotou um golaço no campo de defesa. Ele aproveitou o goleiro adiantado, bateu e contou com a força do vento para fechar o placar.

O triunfo foi o primeiro do CAV na competição, que agora tem quatro pontos e saltou da 15ª para a 8ª oitava posição na tabela. O Sertãozinho, no entanto, segue sem vencer e é o lanterna da A3, com um ponto. A derrota na Arena Plínio Marin custou o cargo do técnico Paulinho MacLaren que foi demitido na manhã desta quinta-feira pela equipe grená. O time será treinado pelo auxiliar técnico Elias Coutinho.

Próximo compromisso

O CAV volta a campo pela quarta rodada do estadual A3 no próximo domingo (4), às 10h, contra a Matonense, no Estádio Doutor Hudson Buck Ferreira, em Matão.