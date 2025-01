Com gol contra bizarro, CAV perde para a Ferroviária na estreia 

O duelo com gramado molhado na Arena Plínio Marin terminou em 2 a 0 para a Locomotiva, que dominou o Votuporanguense e venceu com tranquilidade. CAV volta a campo no sábado, quando visita o São Bento em Sorocaba.

O Clube Atlético Votuporanguense saiu derrotado por 2 a 0 no duelo contra a Ferroviária, na estreia no Campeonato Paulista da Série A2, na noite desta quarta-feira (15.jan), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Com a bola rolando em gramado molhado e diante de 1.516 pagantes nas arquibancadas, a Locomotiva abriu o placar com um gol contra bizarro do goleiro Jean, ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, os visitantes fecharam a contagem com um gol de Quirino.

Com o resultado, a Ferrinha chega aos três pontos e passa a dividir a liderança da competição com o Grêmio Prudente, que também ganhou por 2 a 0. A Pantera Alvinegra, que retornou à segunda divisão estadual após o título da A3 no ano passado, fica na zona de rebaixamento e na lanterna, ao lado do São José-SP.

Com a bola rolando

A drenagem do gramado da Arena Plínio Marin, conhecido por sua qualidade, não suportou a chuva que caiu no início da noite em Votuporanga. Com o gramado bastante carregado, os times desperdiçaram ataques, que ficaram pelo caminho, em meio às numerosas poças d´água.

A Ferroviária começou melhor e chegou com perigo aos 12 minutos, na finalização de Ian Luccas, que ficou na rede pelo lado de fora.

O Votuporanguense do técnico Rogério Corrêa respondeu aos 23. A bola parou na poça, dentro da área, e se ofereceu para Bala, que carimbou o travessão de Léo Wall.

Aos 26, Juninho pegou o rebote da cobrança de falta e chutou para fora, em mais uma chance da Locomotiva.

Em outra bola parada dos visitantes, a Ferrinha conseguiu abrir o placar com uma grande colaboração do goleiro Jean. Aos 31 minutos, o camisa 1 do CAV tentou afastar e jogou para o alto. Em sua segunda tentativa, Jean deu um soco contra a própria meta e fez um gol contra bizarro.

A Pantera Alvinegra tentou buscar o empate ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu criar nenhuma chance de impacto.

Na volta do segundo tempo, a Ferroviária retornou com um domínio absoluto. Aos 10, Juninho recebeu livre na pequena área e perdeu um gol inacreditável.

No minuto seguinte, Quirino não desperdiçou. Após uma belíssima triangulação, o camisa 9 foi oportunista e ampliou a vantagem: 2 a 0.

O Votuporanguense só voltou a levar perigo aos 23 minutos em uma tentativa dupla com Pedrinho e Hugo.

Aos 30, a Ferrinha ficou perto de fazer 3 a 0, quando Vitor Barreto ficou cara a cara com Jean, mas o goleiro levou a melhor.

Depois disso, o jogo seguiu burocrático e os visitantes souberam administrar a vantagem e confirmaram o triunfo sem nenhuma dificuldade.

Próximo compromisso

O Votuporanguense volta a jogar neste sábado (18), às 16h, quando visita o São Bento no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba/SP, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2 de 2025.

